“Que le gouvernement cesse de jouer à l’autruche avec le coronavirus”

Francisco Aguirre Sacasa, économiste et ancien diplomate du Nicaragua, a consacré plus de 10 de ses 75 années de vie à la politique étrangère et aux relations internationales; Il a travaillé pendant plus de 20 ans pour la Banque mondiale, il a été chancelier, ambassadeur et adjoint.

Dans cet entretien, désormais consultant et depuis son bureau de Managua, Aguirre analyse les impacts possibles de Covid-19 sur le plan social et économique, face à l’inaction du régime d’Ortega qui insiste pour minimiser le problème et indiquer que le système de santé «est prêt ” En outre, il souligne la place importante où la crise nicaraguayenne est devant la communauté internationale, malgré la pandémie de coronavirus, et la possibilité de nouvelles sanctions contre la dictature d’Ortega.

Comment sommes-nous au Nicaragua face à cette pandémie de Covid-19?

Si je devais trouver un mot pour décrire ce qui se passe dans le monde avec la pandémie, je dirais que c’est apocalyptique. Jusqu’à présent, il y a plus de 250 000 cas dans le monde et plus de 10 000 décès … Je suis très préoccupé par l’impact que le virus aura ici car il y a déjà plus de 140 cas en Amérique centrale et il me semble très difficile qu’ici Le Nicaragua n’affectera pas autant que dans d’autres pays. Il est également préoccupant que le gouvernement nicaraguayen ne prenne pas de mesures agressives pour protéger le peuple nicaraguayen. Jusqu’à il y a quelques jours, ils permettaient aux navires de croisière d’entrer, je ne sais pas s’ils ne continueront pas à arriver parce que les compagnies maritimes ont suspendu leur départ ou parce qu’on leur refusera l’entrée ici, mais ils permettaient l’arrivée de croisières à Corinthe et à San Juan del Sur alors que d’autres pays fermaient déjà leurs ports, cela me paraît à tout le moins imprudent.

Quel pourrait être le fond de cette inaction? À quoi jouent les représentants de l’État? Beaucoup croient que la voie à suivre par le régime d’Ortega face à cette crise de Covid-19 devait être responsable devant le peuple, mais ils font le contraire par rapport aux efforts d’autres pays.

La réalité est que cette position du gouvernement va avoir un impact, mais de manière négative parce que lorsque vous jouez à l’autruche, alors que les autres pays, y compris ceux d’Amérique centrale, sont beaucoup plus agressifs dans leurs mesures, ce qu’ils font, c’est de mettre la table des coronavirus ici au Nicaragua. Cette attitude m’inquiète beaucoup. Je m’inquiète de notre petit système de santé, qui est pauvre, fragile et ne pourra pas faire face au coronavirus. Il pourrait s’effondrer au cas où la situation deviendrait incontrôlable comme dans d’autres pays…. Je ne suis pas d’accord avec la passivité que l’on constate de la part de l’État quant aux mesures à prendre. Par exemple, tout le monde ferme les frontières, ferme les écoles et au Nicaragua, les écoles doivent demander la permission de pouvoir suspendre leurs cours et continuer en ligne.

La même stratégie est-elle utilisée pour laquelle le gouvernement britannique a été critiqué, qui aurait fait allusion à l’utilisation du modèle anglais ou à l’immunité du troupeau?

Je ne sais pas pourquoi ils appellent cela un modèle anglais, parce que maintenant le Premier ministre a annoncé des mesures contre le coronavirus, mais pour moi, ces types de modèles me semblent inhumains, car ce que vous dites, en gros, c’est que ceux qui se laissent mourir ils doivent mourir … Donc, ce genre de situations ne devrait se produire qu’en cas de guerre, mais je ne pense pas qu’un gouvernement puisse être aussi froid lorsqu’il n’y a pas de guerre et que des mesures préventives peuvent limiter les dégâts causés à la population. La responsabilité de tout gouvernement est d’être réaliste, de ne pas essayer de cacher ou de dorer la pilule de la population, de se consacrer à l’éducation de la population à plein temps … Voici une culture traditionnelle très forte qui, pour sensibiliser les gens à prendre soin d’eux-mêmes De manière extraordinaire, face à une situation qui se profile comme extraordinaire, ils doivent changer de comportement et certaines entreprises vont devoir en souffrir.

Comment sommes-nous aux yeux du monde? L’inaction a été évidente, face à des actions comme celles d’El Salvador, qui avant d’avoir un cas fermé les frontières et les activités qui ont généré des foules.

Face à une situation apocalyptique, qui est le seul adjectif qui me vient à l’esprit pour décrire cette crise, le gouvernement du Nicaragua est comme si rien ne s’était passé et est très passif face à ce qu’il voit que ce virus a généré dans d’autres des pays comme l’Espagne, la France, la Chine, les États-Unis et le Mexique, pas même dans ce qui se fait en Amérique centrale. (Nayib) Bukele, président d’El Salvador, a initialement suspendu tous les vols commerciaux pendant 15 jours. Ce sont des mesures louables car, malgré le coût énorme pour l’économie, elles le font pour protéger leur population. Il est évident que nous ne sommes pas bien devant la communauté internationale.

“Au lieu de chercher à exterminer le coronavirus, il semble que le gouvernement veuille exterminer le secteur privé”,

Francisco Aguirre Sacasa, économiste et ancien diplomate.

À propos de la fermeture des frontières et certains producteurs se plaignent du coup que cela signifie pour eux, comment cela va-t-il influer sur l’économie nicaraguayenne déjà affaiblie que les pays partenaires commerciaux sont touchés par la crise de Covid-19?

Mardi soir, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité que le chômage atteigne les États-Unis à vingt pour cent … pour le Nicaragua, cela signifie que ceux qui vont être au chômage aux États-Unis sont des personnes qui travaillent dans des secteurs de services tels que: les restaurants, les supermarchés, les compagnies aériennes, les croisiéristes, les hôtels, tout le tourisme, et c’est là que beaucoup de nos compatriotes qui y travaillent travaillent. Je ne serais pas surpris que le niveau des envois de fonds qui soutiennent la croissance économique du Nicaragua puisse baisser de manière significative, ce qui est quelque peu inquiétant. En outre, le fait que la demande pour nos produits, pour nos maquilas aux États-Unis pourrait chuter est également un autre facteur inquiétant, et cela se produit déjà. La première zone franche a été fermée et les bons de commande ont été réduits. Nous avons beaucoup parlé ici que les États-Unis, en raison de la crise politique, pourraient restreindre l’accès au marché nord-américain dans le contexte de la DR-Cafta, mais avec cette possible récession nord-américaine, nous pourrions subir le même effet.

Maintenant, il y a des organisations internationales qui ont indiqué qu’elles sont disposées à consentir des prêts, précisément pour aider les États à faire face à Covid-19, quelle est la probabilité que le Nicaragua accède à un prêt comme ceux que le FMI a déclaré avoir disponibles, sachant qu’en Le régime de Maduro s’est déjà vu refuser une première demande?

Nous devons revenir à la situation il y a un peu plus d’un an, avant que la population et le gouvernement nicaraguayen lui-même ne commencent à réaliser qu’il y avait cet énorme problème appelé la crise des coronavirus. Depuis 2018, le Nicaragua n’a plus accès à de nouveaux prêts, ni du Fonds monétaire, ni de la Banque mondiale, ni de la Banque interaméricaine de développement, qui sont les sources traditionnelles de financement du Nicaragua dans des conditions très favorables, c’est-à-dire avec des taux d’intérêt avantageux. bas et longs termes. C’était notre plus grande source de financement extérieur, c’est-à-dire les investissements privés, qui ont presque entièrement disparu en raison du manque de confiance au Nicaragua, mais qui est venu pour sauver le Nicaragua? CABEI, qui s’engage à donner des jets d’argent au Nicaragua, mais le problème est que le coût de l’argent de CABEI est supérieur au coût de l’argent de la Banque interaméricaine et de la Banque mondiale. Bien qu’il soit vrai que l’argent entre ou pourrait entrer par CABEI, la réalité est que le coût de cet argent est beaucoup plus élevé.

Francisco Aguirre Sacasa prévoit que de nouvelles sanctions pourraient être imposées à la dictature d’Ortega-Murillo. Photo: Óscar Navarrete / LA PRENSA.

Quels problèmes l’économie aura-t-elle avec cet accès à des prêts qui sont finalement plus chers et génèrent plus de dettes?

Un problème est le niveau élevé d’endettement extérieur privé et public au Nicaragua. À l’heure actuelle, selon les données du Fonds monétaire lui-même, c’est à 90% du produit intérieur brut au Nicaragua, c’est-à-dire que nous atteignons des niveaux dangereux pour le pays, en particulier dans une économie mondiale avec de graves problèmes de performance dans ce contexte du coronavirus. J’ai vu des pays comme le Nicaragua entrer dans une crise de la dette profonde, de ne pas être en mesure de payer leur dette extérieure privée-publique, lorsqu’ils commencent à atteindre les niveaux que nous atteignons déjà dans le pays.

Le Nicaragua n’est donc pas un bon candidat pour continuer à recevoir des prêts?

Ce que je sais, c’est que, pour l’instant, le Nicaragua a obtenu le million de dollars que CABEI a promis de livrer à chaque pays d’Amérique centrale. Mais que faites-vous avec un million de dollars? Avec cela, ils vont construire un système de santé extrêmement vulnérable, extrêmement fragile? Il est difficile de ne pas dire impossible. Nous avons vu des pays qui prennent très au sérieux le coronavirus. L’Espagne est dans ce plan, l’Allemagne est dans ce plan, les États-Unis sont dans ce plan. Et nous disons qu’il y a un million de dollars de CABEI et que nous sommes prêts à affronter cette crise et nous savons tous que ce n’est pas le cas. Maintenant, j’insiste, que faisons-nous avec un million de dollars? Je sais que pour les gens, cela peut sembler beaucoup d’argent, mais évaluons combien coûte un masque, de l’alcool, d’autres fournitures, telles que des ventilateurs, qu’ils doivent avoir et qu’ils sont maintenant rares et donc chers, vous devez donc prendre en compte les mesures préventives contre le coronavirus.

Il est vrai que des pays beaucoup plus développés que le Nicaragua prennent des mesures drastiques, mais la réalité du Nicaragua est différente. Dans quelle mesure est-il possible que ces mesures soient appliquées dans le pays? Dans quelle mesure peut-elle toucher le seul pied, le marchand ambulant, ceux qui n’ont pas de salaire fixe garanti?

Je pense que nos gens ne prenaient pas le problème des coronavirus au sérieux jusqu’à l’annonce du premier cas. La première chose que la société nicaraguayenne doit faire est de se rendre compte qu’il s’agit d’une crise que nous n’avons jamais vue de nos vies. Je sais que le Nicaragua a eu des chapitres noirs dans son histoire, nous avons eu une guerre civile où plus de 50 000 Nicaraguayens sont morts, mais en temps de paix, nous n’avons jamais fait face à une crise potentiellement aussi dévastatrice que le coronavirus … Ce que je vois au Nicaragua, c’est qu’ils sont les mesures d’éducation du peuple brillent par leur absence. Mais, une fois ces mesures prises, elles doivent aller de pair avec la réalité socio-économique du pays – comme vous le dites – on ne peut pas dire à tout le monde que s’ils ont une entreprise, ils la ferment parce que c’est leur façon de subsister, mais le Le devoir du gouvernement est d’avertir les gens de ce à quoi ils sont exposés afin de prendre les mesures.

J’insiste, si de telles mesures drastiques sont appliquées contre le Covid-19, comment les travailleurs informels seront-ils affectés économiquement?

Je vais clarifier la situation pour vous en vous rappelant ce qui suit: le Fonds monétaire et tous les économistes nicaraguayens sérieux disent que le revenu par habitant des Nicaraguayens est maintenant de 1880,00 $ US, quinze pour cent de moins qu’en 2017, c’est-à-dire que nous ne croyons pas que nous sommes des pijudos. Ici, l’économie nicaraguayenne est très mauvaise et bien avant le coronavirus. Le même Fonds monétaire dit qu’il y a 180 000 emplois qui ont été perdus dans le secteur formel et nous savons que la pauvreté augmente à nouveau, donc ce qui doit être fait est de prendre des mesures qui protègeront la population contre l’épidémie du virus, y compris la fermeture des écoles, ce qui ne signifie pas de ne pas payer les enseignants … Je ne pense pas que le gouvernement se soit montré sensible en cherchant à protéger le peuple nicaraguayen car, par les mêmes actions du gouvernement, nous sommes déjà dans le petit club des quatre pays du monde dont les économies se contractent, les autres sont le Soudan, le Venezuela et l’Argentine, c’est-à-dire que nous sommes dans un club sélect qui, au lieu de croître, se contracte. Mais, au Nicaragua, le déclenchement a commencé avec la crise socio-politique que le gouvernement lui-même a déclenchée.

# LastMinute | Le vice-président désigné Rosario Murillo signale un deuxième cas de # Covid19 au Nicaragua. Plus de détails >> https://t.co/ZYd8HV7XaR pic.twitter.com/zIFGT8bNeF

– LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) 20 mars 2020

Concernant la crise sociopolitique que le pays traverse depuis avril 2018, pensez-vous que ce problème a été déplacé à l’international en raison de la pandémie de coronavirus?

Je pense que cela pourrait avoir ce genre d’effet en Europe, mais pas aux États-Unis. D’abord, parce qu’il y a juste eu un débat entre les candidats du Parti démocrate et le Nicaragua a été mentionné à deux reprises … De plus, la question du Nicaragua est revenue avec l’élection du prochain Secrétaire général de l’OEA, qui, d’ailleurs, l’a emporté par un large Luis Almagro margin. Il convient également de garder à l’esprit que pour que Donald Trump ou le candidat du parti démocrate à la Maison Blanche l’emporte, l’État qui compte le plus est la Floride avec ses 27 votes électoraux. Trump vient de nommer l’ambassadeur Carlos Trujillo, actuel représentant permanent des États-Unis auprès de l’OEA, au poste de sous-secrétaire adjoint pour l’Amérique latine ou l’hémisphère occidental, et cela pourrait être un message que Trump envoie à la diaspora cubaine, nicaraguayenne et vénézuélienne de la Sud de la Floride, montrant qu’il se montre dur contre le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Donc, paradoxalement, bien que le problème des coronavirus monopolise tout l’oxygène dans le monde, en raison des particularités qu’il y aura une élection nord-américaine qui aura lieu, en novembre de cette année, le Nicaragua est sur le radar. Donald Trump et les autres candidats savent que s’ils ne gagnent pas la Floride, ils ne gagneront pas la Maison Blanche et c’est pourquoi ils envoient des signaux à la communauté, à la diaspora latino-américaine du sud de la Floride, qui sont difficiles avec les dictatures ou ce qu’elles appellent la troïka de la tyrannie.

Francisco Aguirre Sacasa prévient que la population est celle qui doit prendre ses propres mesures préventives, face à l’inaction du régime d’Ortega. Photo: Óscar Navarrete / LA PRENSA.

Donc, le régime ne se débarrassera pas de sanctions supplémentaires?

Je pense que les sanctions continueront à venir. Nous avons vu cette semaine des conseils de l’ambassade américaine invitant ses citoyens à partir, certains penseront que ce sont des conseils sains car les vols vont être limités … et ils peuvent être bloqués au Nicaragua, c’est une interprétation qui peut être donnée à la communication, mais on peut aussi y voir une sorte de ratification, par les Américains, que le Nicaragua n’est pas un endroit sûr pour les Américains. Pour moi, c’est une chose purement technique, c’est une chose qui a une dimension politique.

Certains pensent que le régime d’Ortega pourrait utiliser ces mesures strictes d’isolement social, qui sont déjà appliquées dans d’autres pays, contre l’opposition. Quelle est la probabilité, vu les actions du régime, que cela se produise dans le pays?

Regardez, le gouvernement a établi une quarantaine pour l’opposition depuis longtemps, c’est-à-dire, que voyons-nous et avons-nous vu ici? D’une part, des manifestations de l’Orteguismo tous les samedis, dont une qu’elles ont eu récemment, où elles forcent, nuisent et mettent en danger la santé de leurs agents publics et, d’autre part, si nous voulons avoir une manifestation, dont je suis sûr que personne dans l’opposition, il serait si inconscient de le rechercher pour le moment à cause du coronavirus, le gouvernement lui tomberait aussitôt dessus. Je le répète, il y a eu une quarantaine politique ici pour les démocrates avec ou sans coronavirus. Le plus important est que nous devons reconnaître que le gouvernement applique une quarantaine politique depuis avril 2018, en ce sens qu’il a anticipé le coronavirus, mais à des fins politiques répressives. En outre, nous avons vu que le gouvernement, au lieu de chercher à exterminer le coronavirus, veut exterminer le secteur privé avec sa politique fiscale confiscatoire. C’est ce qui se voit avec les mesures de collecte qui ne s’arrêtent pas, malgré le fait que le secteur a demandé sa réduction en raison de la crise socio-politique et, maintenant, en raison du coronavirus qui, nous le savons, frappera fortement l’économie.

Et face à tant de dommages financièrement prévus et à l’inaction du régime avant Covid-19, que reste-t-il aux Nicaraguayens?

Je crois que tout le monde devrait continuer de faire pression sur le gouvernement, chacun, pour assumer ses responsabilités, pour arrêter de jouer à l’autruche, pour ne plus croire que dire que rien ne se passera, rien ne se passera, c’est une façon de penser très primitive. .

Avion personnel

—Francisco Aguirre Sacasa, 75 ans, est originaire de Managua.

– Ses parents sont les Léonais Francisco Aguirre et Gladys Sacasa. Il a trois enfants, deux garçons et une fille.

—En 1966, il a obtenu un diplôme en histoire, sciences politiques et économie de l’Université de Georgetown.

—En 1969, il a obtenu un doctorat en droit à l’Université Harvard.

—Il a travaillé 28 ans à la Banque mondiale et a été ambassadeur du Nicaragua à Washington, au Canada et à l’Organisation des États américains (OEA).

– Il était chancelier nicaraguayen et député à l’Assemblée nationale, où il a été président des commissions de l’économie, de la production et du budget et de la commission des relations extérieures.