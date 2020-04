Que peut-on apprendre de l’épidémie de sida pour lutter contre le coronavirus?

La réponse ne peut pas être uniquement la santé, elle nécessite l’engagement des communautés et une communication claire, explique le directeur de l’International AIDS Society.

..- Quelles sont les leçons du VIH pour contenir COVID-19? Pour Kevin Osborne, directeur de l’International AIDS Society, toute réponse implique d’intensifier les tests et de mobiliser des fonds privés pour la recherche.

Cette maladie est passée en quatre décennies, d’être un assassin implacable à l’ombre, d’avoir une journée internationale et une agence dédiée au sein des Nations Unies.

L’épidémie de sida, pour laquelle il n’existe pas de vaccin, a fait 32 millions de morts dans le monde depuis les années 1980, selon les dernières données de l’ONUSIDA de 2018.

Osborne, qui a passé la moitié de sa vie à vivre avec ce virus, a expliqué à l’. ce qui, selon lui, est applicable à la pandémie de coronavirus.

Question: Quelle est la chose la plus importante à apprendre de l’action contre le SIDA?

Réponse: La nécessité d’un engagement politique est quelque chose que nous avons appris tard dans la riposte au sida. Elle est importante car elle se révèle urgente dans tous les secteurs. La réponse à COVID-19 ne peut pas être uniquement sanitaire, elle nécessite l’engagement des communautés et une communication claire. Chacun doit jouer un rôle.

L’engagement et l’information des communautés sont cruciaux, sinon les confinements et les quarantaines ne fonctionneront pas.

Et nous devons également protéger les plus vulnérables. Au début du VIH, la population a vu que ce sont principalement les jeunes homosexuels qui étaient infectés et a estimé que cela ne valait pas la peine de les sauver. Qui aurait pensé alors que nous aurions maintenant une agence des Nations Unies dédiée à cette maladie?

Maintenant, nous devons nous demander comment protéger les plus vulnérables [ante la COVID-19] malgré la distanciation sociale.

Y a-t-il des raisons d’être optimiste?

Contrairement au VIH, ce virus a reçu un nom très précoce et des choses ont été apprises tout de suite. Mais nous ignorons également de nombreux points. Nous devons analyser la façon dont nous gérons ces ambiguïtés dans notre vie quotidienne.

La meilleure façon de répondre à COVID-19 est de comprendre à quoi nous avons affaire. Par conséquent, les tests de diagnostic sont la clé. La principale prémisse d’une action contre le VIH repose sur la connaissance par les personnes de leur statut. Vous devez diagnostiquer et diagnostiquer sans cesse.

Cela permet également aux gens de décider quoi faire. Si nous ne diagnostiquons pas le personnel de santé et restons à la maison, cela ne sert à rien. Mais si vous passez les tests, vous pouvez retourner au travail. Nous avons appris tout cela avec le virus du SIDA.

Comment gérer COVID-19 une fois l’état d’urgence surmonté?

COVID-19 va changer beaucoup de choses. Elle affecte l’architecture de la société. Revenir aux affaires comme d’habitude serait stupide.

Le VIH a montré que si des progrès substantiels ont été accomplis en termes de traitement, l’épidémie n’est pas terminée et que les efforts doivent donc être poursuivis pour que toutes les personnes dans le besoin y aient accès.

Nous avons besoin que le secteur privé s’engage sérieusement dans la recherche et pas seulement avec des promesses superficielles.

Que peut-on apprendre du coronavirus, à part sa prévention?

Comment COVID-19 influence-t-il le sentiment de vulnérabilité des gens, dans le système de santé, dans la sécurité alimentaire, dans les interactions sociales, au travail?

Tous ces problèmes sont maintenant sur la table. Et nous réalisons que l’économie dont nous dépendons tous dépend de la capacité de chacun à se lever et à remplir sa tâche.