Que pourrait-il se passer au Nicaragua si le régime d’Ortega déclare l’état d’urgence dû au coronavirus?

Tous les signes indiquent que le régime de Daniel Ortega n’est pas en faveur d’une quarantaine, de la fermeture des frontières ou d’une mesure plus extrême: déclarer l’état d’urgence. Cependant, c’est un thème latent.

Avec deux cas confirmés de covid-19 Ils se disent préparés et vigilants face à la pandémie, mots qui auraient pu faire la sourde oreille aux centaines de Nicaraguayens qui, le lendemain de la confirmation du premier cas, se sont lancés dans les supermarchés pour s’approvisionner en nourriture.

La possibilité d’un état d’urgence est un scénario latent, que d’autres pays ont déjà mis en œuvre pour empêcher davantage de personnes de contracter le coronavirus.

La Constitution politique du Nicaragua prévoit dans son article 185 que le Président de la République peut décréter «pour tout ou partie du territoire national et pour une durée déterminée et extensible, la suspension des droits et garanties, lorsque la sécurité de la nation l’exige. , les conditions économiques ou en cas de catastrophe nationale. La loi d’urgence réglementera ses modalités », lit-on.

Le décret doit contenir les motifs sur lesquels l’état d’urgence est fondé, les droits et garanties suspendus, s’il s’applique à tout ou partie du territoire national et la durée.

Celui-ci devra être transmis à l’Assemblée nationale pour ratification dans un délai ne dépassant pas 45 jours. Le spécialiste de la sécurité Elvira Cuadra a expliqué qu’un état d’urgence ne ferait pas beaucoup de différence au Nicaragua car “en fait, le pays est dans un état d’exception depuis 2018, mais sans avoir été officiellement déclaré par l’Assemblée nationale”.

L’analyste politique José Pallais est d’accord avec Cuadra pour affirmer qu’il ne croit pas que le gouvernement décide d’un état d’exception. Le spécialiste assure qu’en cas de déclaration, “cela pourrait signifier le resserrement des mesures autoritaires de contrôle de la population, comme l’imposition de couvre-feux et des actions plus arbitraires de différentes institutions publiques”, a-t-il expliqué.

Au milieu de la pandémie de Covid-19, le régime d’Ortega poursuit le siège contre les opposants politiques et les opposants, la police est toujours dans les rues, mettant en place une surveillance pour éviter tout type d’action de protestation.

C’est pourquoi Pallais assure que Daniel Ortega n’a pas besoin d’excuse pour réprimer les citoyens car il le fait déjà “ouvertement”, et “les droits des citoyens sont de facto suspendus”.

Pour Pallais, le gouvernement n’exige pas de “couverture légale” pour continuer avec la même violence étatique, c’est donc “de penser qu’il le fera pour avoir une couverture légale quand il méprise la légalité du pays et ne respecte pas les dispositions constitutionnelles” , Je ne le vois pas bouger dans cette ligne (d’état d’urgence) », a-t-il déclaré.

L’article 10 de la loi dispose que le président, lorsque les droits et garanties constitutionnels respectifs ont été suspendus, dans les cas où la sécurité de la nation l’exige, peut exercer par lui-même ou par les autorités qu’il délègue, dicter les mesures préventives nécessaires. d’assurer l’ordre public et la sécurité de la nation, qui doivent être communiqués à la population.

Dans le cadre du maintien du contrôle de l’ordre public ou de la sécurité de la nation, il peut empêcher, si nécessaire, l’accomplissement d’actes contraires aux dispositions du décret de suspension des droits et garanties, le décret d’assignation à résidence des personnes qu’il considère comme dangereuses ou soupçonné d’atteinte à l’ordre public, ainsi que d’ordonner par écrit la perquisition du domicile ou du bureau de toute personne physique ou morale. Toutes ces actions ont déjà été dénoncées par les organisations de défense des droits de l’homme, comme des actes répressifs visant à faire taire la dissidence.

Pour le sociologue Oscar René Vargas, ce que le régime recherche, c’est qu’un pic de coronavirus se produise, ce qui déclenchera l’alarme dans la population, dans le but de légitimer de facto leur état de siège, c’est-à-dire “ils utiliseront le coronavirus pour légitimer leur répression, dans le sens où cela limitera le fait que personne ne se mobilise pour une raison quelconque “, a-t-il déclaré.

Que la récession économique affaiblisse encore le régime, le problème est que mettre les citoyens en “alerte rouge” ne change pas grand-chose pour les citoyens qui, auparavant, ne pouvaient pas manifester en raison de la répression, mais affecterait leur base sociale. Outre la violence politique, il ajoutera désormais une réponse tardive pour éviter le pic de la pandémie, a-t-il expliqué.

Aucune action

Avec la pandémie de 2009 due à la grippe ou au H1N1, le régime d’Ortega a déclaré une urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pendant une période de soixante jours pour développer des actions de prévention, de contrôle et d’atténuation.

Cependant, avec l’apparition de Covid-19, avec plus de 200 000 personnes infectées et plus de 9 000 décès dans le monde, le régime continue de contenir la traite des êtres humains, et a été la même population, via les réseaux sociaux. , qui a exhorté tout le monde à rester à la maison.