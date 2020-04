Que sait-on à ce jour du COVID-19 et des animaux de compagnie? | Couverture

L’Hôpital Clinique Vétérinaire de l’Université Autonome de Barcelone (UAB), l’un des plus prestigieux d’Europe, considère qu’il n’existe aujourd’hui aucune preuve scientifique que le SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la maladie COVID- 19, peuvent affecter les animaux de compagnie ou transmettre la maladie.

L’hôpital vétérinaire UAB reçoit de nombreuses demandes de propriétaires de chats et de chiens ces jours-ci pour se renseigner sur la véracité de certaines informations qui ont montré que les animaux de compagnie pouvaient contracter et transmettre la maladie.

Le vétérinaire de Xavier Roura dans cet hôpital a répondu aux questions les plus fréquentes qu’il reçoit.

QUE SAVONS-NOUS SUR LES VIRUS COVID-19 ET LES ANIMAUX D’ENTREPRISE?

COVID-19 (abréviation de Coronavirus Disease 2019) est la maladie causée par le virus SARS-CoV-2, un nouveau bêta-coronavirus qui a été identifié en décembre 2019 après une série de cas de pneumonie dans la ville chinoise de Wuhan et la que la source initiale de contagion est encore inconnue. À partir de l’objectif initial, l’expansion actuelle de COVID-19 est produite par transmission interhumaine. Jusqu’à présent, rien ne prouve que les animaux de compagnie puissent souffrir ou transmettre la maladie.

EST-IL VRAI QU’IL Y A UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS POUR LES CHATS ET LES CHIENS?

Les chats et les chiens (ainsi que les furets) peuvent être affectés par les coronavirus. En général, ce sont des alpha-coronavirus (un genre différent du bêta-coronavirus auquel appartient le SRAS-CoV-2) qui produisent généralement des troubles digestifs. Il existe des vaccins pour le coronavirus entérique canin (qui provoque un trouble digestif) et pour le coronavirus félin qui provoque la péritonite infectieuse féline, une maladie potentiellement très grave. Dans tous les cas, aucun de ces vaccins ne protégerait contre le virus à l’origine de l’épidémie actuelle de COVID-19 et il est inutile de vacciner les chats et les chiens pour les protéger de cette maladie. En ce qui concerne la vaccination contre les coronavirus typiques des chats et des chiens, votre vétérinaire vous informera si cela est indiqué chez votre animal et de quelle manière la vaccination doit être effectuée.

SI JE SUIS POSITIF À LA MALADIE, DOIS-JE ÉVITER TOUT CONTACT AVEC MES ANIMAUX?

Bien que pour le moment il n’ait pas été démontré que les animaux de compagnie peuvent souffrir de la maladie, nous avons encore beaucoup de choses à savoir sur le nouveau coronavirus et, par pure précaution, il est recommandé que les personnes positives pour la maladie COVID-19 limitent le contact avec les animaux de compagnie comme ils le font avec les gens. Si vous êtes positif pour le SRAS-CoV-2, demandez à un autre membre de la famille de prendre soin de l’animal chaque fois que possible et évitez tout contact avec lui (caresser, embrasser, lécher, partager de la nourriture). Si vous devez entrer en contact avec un animal de compagnie, lavez-vous les mains avant et après avoir interagi et portez un masque facial.

MON CHIEN A ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE POSITIVE, DOIS-JE LE PORTER AU VÉTÉRINAIRE?

Si votre animal de compagnie a été en contact avec une personne positive au COVID-19 et doit l’emmener chez le vétérinaire pour une raison quelconque, contactez d’abord le vétérinaire par téléphone. De cette façon, ils vous donneront les instructions précises et seront prêts à les recevoir.

J’AI LU QU’IL Y A UN CAS D’INFECTION CHEZ UN CHIEN EN CHINE

Ce n’est pas exactement le cas. Bien qu’un échantillon prélevé sur un chien vivant avec une personne positive pour le SRAS-CoV-2 ait donné un léger résultat positif, l’animal ne montre aucun signe de maladie et il n’a pas été possible de vérifier s’il s’agit bien d’un porteur de particules virales à capacité infectieuse. Le 26 février, un léger résultat positif a été signalé lors d’un test de détection effectué sur le chien d’une personne atteinte de COVID-19 à Hong Kong. Des échantillons nasaux, oraux, fécaux et rectaux ont été analysés. Dans une première analyse, les échantillons nasaux et oraux étaient positifs. Dans une deuxième analyse, seuls les échantillons nasaux étaient positifs. Les deux dernières analyses ont été négatives dans tous les échantillons. Le test utilisé est la RT-PCR en temps réel (réaction en chaîne par polymérase de la transcriptase inverse en temps réel), qui détecte l’ARN viral mais ne permet pas de distinguer s’il y a des particules virales intactes (qui sont infectieuses) ou seulement des fragments de ARN (qui ne transmet pas la maladie). Il est également possible que l’animal ait agi simplement comme des fomes (il avait des particules virales en contact avec le patient positif, comme tout autre objet avec lequel le patient avait été en contact pourrait avoir). Le chien en question a été rendu à son propriétaire après avoir terminé la quarantaine sans montrer de signes de maladie à aucun moment. Ainsi, à ce jour, on peut continuer d’affirmer qu’il n’y a pas de cas connus d’animaux de compagnie affectés par la maladie COVID-19 et aucun cas de transmission de la maladie des animaux de compagnie aux humains n’a été décrit pour le moment.