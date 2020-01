Que signifie vraiment le triangle rouge d’Iglesias et Garzón? EFE vérifie

Le badge avec un triangle rouge qu’ils portaient Pablo Iglesias et Alberto Garzón dans la promesse de ses accusations devant le roi, il a déclenché une large controverse dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes l’ont identifié comme un symbole de l’extrême gauche, mais que représente cet insigne?

En fait, le triangle rouge inversé que portaient à la fois le chef de Podemos et le coordinateur général de l’IU lorsqu’ils promettaient dans leur Zarzuela leurs postes respectifs de vice-président des droits sociaux et ministre de la Consommation est le symbole que les nazis utilisaient pour identifier prisonniers politiques dans les camps de concentration, quelle que soit leur idéologie.

Libéraux et francs-maçons avec le triangle rouge

Bien qu’à l’origine cette couleur ait été attribuée exclusivement aux communistes, son utilisation s’est étendue à tout opposant politique au régime de Adolf Hitler, parmi lesquels se trouvaient des sociaux-démocrates, des libéraux, des membres de la Résistance en général et des strasseristas (courant du parti nazi qui ne communiquait pas avec la politique d’Hitler) ainsi que des anarchistes, des syndicalistes, des francs-maçons …

Ce symbole fait partie du système d’identification des prisonniers des camps de concentration nazis. Selon l’Encyclopédie de l’Holocauste, produite par le Holocaust Memorial Museum des États-Unis, en 1938, les Juifs des camps ont commencé à être marqués d’une étoile jaune cousue sur leurs uniformes, une distorsion du symbole de l’étoile juive de David.

Après 1939, et avec certaines variations dans chaque domaine, les détenus ont commencé à être classés en catégories selon un système plus large de marques.

Ainsi, un ou plusieurs badges en tissu en forme de triangle et de couleur ont été cousus dans l’uniforme des détenus pour les identifier comme des prisonniers politiques (rouge), des prisonniers communs (vert), des «asocials» (noir), des Témoins de Jéhovah ( violet), gitans (marron), homosexuels (rose), apatrides (bleu) ou juifs (jaune). En outre, les prisonniers non allemands ont été brodés avec le nom initial de leur pays d’origine sur l’insigne.

Hommage à la résistance antifasciste

Actuellement, le triangle rouge inversé est devenu un symbole antifasciste et à la mémoire des prisonniers politiques emprisonnés dans les camps de concentration.

Bien qu’Iglesias ait montré publiquement ce symbole pour la première fois dans sa promesse de poste de vice-président devant le roi, il était déjà d’usage pour Garzón et d’autres membres de la Gauche unie de le montrer dans leurs actes politiques. Le coordinateur général de l’IU était déjà venu à La Zarzuela avec ce badge sur son revers pour rencontrer Don Felipe le 25 avril 2016.

En fait, la formation explique sur Twitter et sur son site officiel la raison d’être de ce geste: “Honorer et ne pas oublier la résistance antifasciste européenne”

Lauréats du prix Nobel et premiers ministres

Des photos montrant l’insigne cousu sur les uniformes originaux sont visibles sur le site Web du projet “Deportados”, promu par le journaliste Carlos Hernandez -Neveu d’un prisonnier détenu à Mauthausen-, qui rassemble les expériences, les volontés et les souvenirs des Espagnols exilés et des prisonniers du régime nazi.

Hernández, auteur de “Les derniers Espagnols de Mauthausen”, a publié un fil sur Twitter expliquant que 2000 membres espagnols de la Résistance et faits prisonniers par le nazisme portaient ce symbole.

“La liste est interminable. On y trouve des intellectuels, des lauréats du prix Nobel, des premiers ministres … et des centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont souffert et / ou sont morts dans les camps de la mort d’Hitler pour un seul crime: avoir défendu le la liberté “, explique le journaliste.

Comme Hernández le précise lui-même, les Espagnols détenus à Mauthausen entre 1940 et 1942 – qu’il chiffre à environ 7 000 – n’étaient pas marqués de triangles rouges, mais de bleu «apatrides», car le régime de Franco ne leur reconnaissait pas la nationalité espagnole. Ceux qui sont arrivés de 1943 à cela et au reste des camps nazis ont porté le triangle rouge.

Sources:

– Encyclopédie de l’Holocauste, United Stated Holocaust Memorial Museum.

– La place de l’histoire.

– Web Memoriales.net, préparé par l’historien Miquel de Toro.

– Web Deportados.es

– Compte Twitter United Left.

– Site Web de la Gauche unie.

– Compte Twitter du journaliste Carlos Hernández.