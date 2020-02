Quel est mon type? Quiz: votre style de communication

Quel est mon type?

Apprenez à vous connaître avec ces quiz perspicaces conçus pour vous aider à trouver votre partenaire idéal!

Vous glissez, sortez avec des amis et agonisez sur les photos de profil, et pourtant vous attendez toujours de rencontrer votre autre moitié. Mais il est très important d’apprendre à se connaître avant d’entrer dans une relation. Il est temps de regarder de plus près ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour votre vie amoureuse afin que vous puissiez sortir et le trouver!

Cette collection de quiz approfondis et approfondis vous aidera à déterminer qui vous êtes et ce que vous attendez vraiment d’une relation. Avec cinq types de questionnaires différents – des questionnaires d’auto-entrevue standard, des questionnaires inspirés du jeu comme Jamais je n’ai jamais, Plutôt des quiz (où vous choisissez entre deux options), ainsi que des listes de contrôle et des questionnaires à choix multiple – ce livre a une une variété de questions stimulantes pour vous faire réfléchir sur votre futur partenaire.

Exemples de questions:

–Que avez-vous apprécié le plus dans vos relations passées?

–Si vous aviez un après-midi libre, préféreriez-vous le passer seul?

– Quelle est l’importance des démonstrations publiques d’affection, comme les câlins et la tenue de la main?

–Quel type de limites devez-vous définir?

–Comment avez-vous tendance à gérer les arguments?

Vous devez vous connaître complètement avant de pouvoir reconnaître la bonne personne pour vous. Quel est mon type? vous aide à découvrir et à hiérarchiser les qualités que vous ne réalisez peut-être pas importantes afin que vous puissiez identifier ce que vous recherchez chez le partenaire idéal!