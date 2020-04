Quelles sont les mesures de verrouillage à travers l’Europe?

Les pays européens ont considérablement restreint la vie publique afin de stopper la propagation de l’épidémie de COVID-19. DW décompose la durée de vie du verrouillage et la durée prévue des mesures.

Italie

Les restrictions en place jusqu’au 13 avril pourraient se prolonger jusqu’au 31 juillet

L’Italie a publié une interdiction nationale le 9 mars, ordonnant à ses 60 millions d’habitants de rester chez eux. Les écoles, les universités et toutes les entreprises non essentielles sont fermées – les supermarchés, les banques, les pharmacies et les bureaux de poste sont autorisés à rester ouverts. Les voyages en Italie ont été interdits sauf pour des raisons de santé ou pour des raisons urgentes.

En Italie, les gens ne sont autorisés à quitter la maison que dans certaines circonstances, notamment: exercice solitaire près de la maison, faire des courses ou aller chez le médecin. Ils doivent imprimer un certificat à la maison indiquant leur raison de quitter la maison, qui sera vérifié par la police. Ceux qui violent le lock-out encourent des amendes allant de 400 à 3 000 euros (430 à 3 227 dollars) ou jusqu’à trois mois de prison.

Dans les derniers jours de mars, la police a réprimé le pillage alors que les citoyens qui affirment ne pas avoir reçu d’aide financière du gouvernement sont devenus désespérés pour la nourriture et les nécessités.

La date limite initiale du 3 avril a été supprimée le 27 mars. La date limite est maintenant le 13 avril, mais elle devrait être prolongée encore, peut-être jusqu’au 31 juillet.

Espagne

Restrictions en place jusqu’au 11 avril

Le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence le 14 mars, prononçant une ordonnance de séquestration générale pour plus de 46 millions de personnes.

Des magasins et des écoles non essentiels ont été fermés, ainsi que des hôtels et des hébergements touristiques. L’Espagne a également fermé ses frontières extérieures avec ses voisins européens. Les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour aller à la pharmacie et à l’épicerie. L’exercice en plein air est également interdit, sauf pour emmener un chien en promenade. Des centaines de milliers de policiers et de militaires appliquent le verrouillage.

À la suite de leur plus forte augmentation d’un jour des décès le 28 mars, l’Espagne a annoncé un durcissement des mesures. Tous les travailleurs non essentiels devront rester complètement chez eux pendant deux semaines jusqu’au 11 avril, date à laquelle l’Espagne examinera l’opportunité de prolonger le verrouillage.

Lire la suite