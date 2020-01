Quelques prix I Odeón largement distribués célèbrent une nouvelle étape de la manne musicale | La culture

Les I Odeón Awards, organisés par la branche la plus puissante de l’industrie du disque en Espagne, se sont terminés ce lundi avec un disque très distribué et avec un gala qui a réuni de grandes stars de la musique pour célébrer les mauvais moments de l’entreprise ( au moins la partie supérieure) ont été laissés pour compte.

La soirée a apporté le titre d’album le plus réussi de 2019 à “#ElDisco” d’Alejandro Sanz, celui de “meilleure chanson” à “Counting moles” de Don Patricio et Cruz Cafuné, celui de “meilleure vidéo” à “With height “de Rosalía, J Balvin et El Guincho et celui du” meilleur direct “à Manuel Carrasco, l’artiste qui a” vendu plus de billets “l’année dernière.