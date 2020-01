Queralt Castellet gagne à Laax et renforce son leadership en Coupe du monde | Sports pratiques

L’espagnol Queralt Castellet le test de Coupe du Monde de ‘demi-lune«Snowboard à la gare suisse de Laax, où les 90 points qu’il a obtenus au premier tour ont suffi pour signer sa deuxième victoire de la saison et renforcer le leadership dans cette compétition.

Il s’agit du sixième victoire de la Catalane en Coupe du monde et son troisième podium à Laax, où elle était deuxième en 2019 et troisième en 2018, rapporte la Fédération royale espagnole des sports d’hiver (RFEDI).

Castellet, quatre fois olympique, a battu le chinois Xuetong Cai -oro lors des Coupes du monde de la Sierra Nevada 2017 (Grenade) – et Jiayu Liu, qui ont porté leur évaluation à 87,25 et 85,75 points, respectivement, au deuxième tour, mais ils ont dû régler avec escorter le «cavalier» de Barcelone sur le podium.

Deuxième victoire de la saison

Le skieur né il y a 30 ans à Sabadell ne pouvait pas mieux commencer une compétition, qui la saison dernière s’est terminée deuxième, en s’imposant le 15 décembre à la station américaine. Montagne de cuivre (Colorado).

Castellet a pris les devants au premier des trois tours et l’a gardé en ajoutant 87,75 points, 7,75 de plus que les Chinois. Jiayu Liu; et avec un avantage de 10,25 sur l’Américain Maddie Mastro, le seul à l’avoir dépassé en qualifications jeudi dernier.

Queralt avait commenté le 30 octobre, lors d’une visite au Agence EFE -dans lequel était également présent son entraîneur, l’Australien Benjamin Bright– qu’il n’allait pas participer au concours de régularité par manque de fonds, car à ce “moment” il ne pouvait pas “le permettre”; même si finalement il est parvenu à un accord avec la fédération qui préside le Catalan José María Peus et ce samedi, il a confirmé que la décision avait été bonne, en renforçant son leadership en Coupe du monde.

practicodeporte@efe.com