Qu’est-ce que le coronavirus ? Symptômes, traitement et risques

Un virus respiratoire s’est propagé de la Chine à une demi-douzaine d’autres pays, dont la France. Voici ce que vous devez savoir.

Une épidémie internationale de maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus a tué au moins 41 personnes et en a rendu malades au moins 1 300, selon les autorités sanitaires chinoises.

L’épidémie a débuté à Wuhan, en Chine, sur un marché vendant de la volaille, des fruits de mer et des animaux sauvages vivants. Aujourd’hui, le virus est apparu au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Singapour, à Taïwan, au Vietnam, au Népal, en France, en Australie et aux États-Unis. Des enquêteurs dans d’autres pays encore, et dans plusieurs États américains, évaluent les cas possibles.

En Chine, les autorités ont fermé les liaisons de transport en provenance et à l’intérieur de Wuhan et d’autres villes touchées. Cette mesure constitue une escalade importante dans les tentatives du pays pour contenir le virus, alors que des millions de personnes se sont lancées dans des voyages de vacances pour le Nouvel An lunaire.

Deux cas ont été confirmés aux États-Unis : chez un homme d’une trentaine d’années de l’État de Washington qui s’était récemment rendu en Chine ; et chez une femme d’une soixantaine d’années à Chicago, également de retour de Chine.

Mais on ignore encore beaucoup de choses sur le virus nouvellement identifié, notamment sa facilité de transmission et la fréquence à laquelle il provoque des maladies graves pouvant entraîner la mort. Beaucoup de ceux qui sont morts en Chine étaient des personnes âgées souffrant de maladies chroniques préexistantes qui pourraient les avoir rendues plus vulnérables à l’infection.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le virus et l’épidémie.

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Les coronavirus sont nommés d’après les pics qui dépassent de leurs membranes, qui ressemblent à la couronne du soleil. Ils peuvent infecter à la fois les animaux et les personnes, et peuvent provoquer des maladies des voies respiratoires, allant du simple rhume à des affections dangereuses comme le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, qui a rendu malade des milliers de personnes dans le monde entier – et en a tué près de 800 – lors d’une épidémie en 2003.

Quel est le degré de dangerosité du coronavirus?

Les responsables de la santé du monde entier sont alarmés, mais il est difficile d’évaluer avec précision la létalité d’un nouveau virus. Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a refusé de déclarer l’épidémie comme une urgence sanitaire mondiale.

“Lorsque nous sommes confrontés à une nouvelle maladie infectieuse, nous apprenons d’abord les cas les plus graves, le sommet de la pyramide en quelque sorte”, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt. “Au fil de l’enquête, nous apprenons souvent qu’il y a des personnes moins gravement infectées, et même des personnes infectées qui ne tombent pas du tout malades”.

À titre de comparaison, environ 200 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour la grippe aux États-Unis, et environ 35 000 personnes en meurent.

Mais si certains scientifiques affirment que le nouveau virus semble être moins grave que d’autres coronavirus, comme le SRAS et le MERS, il n’est pas certain que les autorités chinoises aient été totalement transparentes quant au nombre d’infections et de décès, ni même que ces chiffres soient suivis de près.

“Les informations dont nous disposons évoluent rapidement”, a déclaré le Dr Julie Vaishampayan, présidente du comité de santé publique de l’Infectious Diseases Society of America. “Chaque fois qu’un nouveau virus apparaît, il faut du temps pour en prendre connaissance. Il va y avoir beaucoup de changements”.

Comment se transmet le coronavirus ?

Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment le virus se propage, mais il peut se transmettre d’une personne à l’autre, ce qui en fait un risque plus important que s’il était transmis uniquement des animaux aux humains, a déclaré le Dr Peter Rabinowitz, directeur du MetaCenter for Pandemic Preparedness and Global Health Security de l’Université de Washington.

Il est très probablement transmis par la toux et les éternuements, comme c’est le cas de la grippe et d’autres virus respiratoires, a déclaré le Dr Vaishampayan.

Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies a analysé 198 cas confirmés à Wuhan. Les chercheurs ont constaté que 22 % des personnes concernées avaient été directement exposées au marché de la viande et 32 % avaient été en contact avec des personnes souffrant de fièvre ou de maladies respiratoires.

Mais environ la moitié n’avait jamais été sur le marché ni eu de contact avec des personnes malades. Seize travailleurs de la santé ont été infectés alors qu’ils soignaient des patients, selon le rapport.

Combien de personnes ont été infectées, et combien sont mortes a cause du coronavirus?

On sait qu’au moins 1 300 personnes ont été infectées et qu’au moins 41 en sont mortes. La plupart des personnes infectées vivaient à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants située en Chine centrale, ou s’y étaient récemment rendues.

Parmi les personnes décédées, beaucoup étaient des hommes âgés souffrant de problèmes de santé chroniques préexistants, comme le diabète et l’hypertension, qui les rendaient susceptibles de complications.

Où la nouvelle épidémie de coronavirus a-t-elle commencé ?

Le 8 janvier, le New York Times a rapporté que des chercheurs chinois avaient identifié un nouveau coronavirus comme étant l’agent pathogène d’une mystérieuse maladie qui avait rendu 59 personnes malades à Wuhan.

Les cas étaient liés aux travailleurs d’un marché qui vendait des poissons, des animaux et des oiseaux vivants. Le marché a ensuite été fermé et désinfecté.

Quels sont les traitements disponibles contre le coronavirus?

Aucun médicament n’est approuvé pour le coronavirus de Wuhan. Le principal traitement est un soin de soutien, qui consiste notamment à s’assurer que le patient reçoit suffisamment d’oxygène et à utiliser un ventilateur pour pousser l’air dans les poumons si nécessaire, a déclaré le Dr Vaishampayan.

Les patients doivent se reposer et boire beaucoup de liquide “pendant que le système immunitaire fait son travail et se guérit”, a-t-elle déclaré.

Aucun médicament n’a été approuvé pour aucune maladie à coronavirus, bien qu’un médicament antiviral appelé remdesivir semble être efficace chez les animaux.

Les responsables des Instituts nationaux de la santé ont déclaré que les progrès technologiques pourraient permettre de tester un vaccin contre le coronavirus de Wuhan dans les trois mois à venir.

Quelle est la source de l’épidémie de coronavirus ?

Les animaux sont la source primaire la plus probable de l’épidémie, mais on ne sait toujours pas quels animaux. On pense que des foyers antérieurs de maladies similaires, dont le SRAS, sont également apparus sur les marchés d’animaux vivants. Un autre coronavirus, qui est à l’origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, est transmis à l’homme par les chameaux.

Mais si l’on pense que les premiers patients ont contracté la maladie sur le marché, les autorités chinoises affirment que la maladie peut également être transmise d’une personne à l’autre. Un nombre croissant de personnes, y compris le personnel médical qui s’occupe des patients, ont été infectées. Cela rend le virus plus difficile à contenir.

Que font les autorités sanitaires pour contenir le coronavirus ?

Les autorités chinoises ont fermé Wuhan jeudi, annulant les vols et les trains en provenance de la ville à la veille d’un grand jour férié en Chine, et suspendant les services de bus, de métro et de ferry dans la ville.

Les restrictions doivent être étendues aux villes voisines, dont Huanggang, une ville de sept millions d’habitants située à environ 30 miles à l’est de Wuhan. Les autorités ont également fermé les gares ferroviaires de la ville voisine d’Ezhou et restreint les déplacements dans deux autres villes plus petites, Chibi et Zhejiang.

Les grands rassemblements publics et les spectacles sont également interdits à Wuhan, et le gouvernement a annoncé que tous les résidents devaient porter un masque en public pour aider à prévenir la propagation de la maladie. Les salles de cinéma ont été fermées dans une grande partie du pays.

Les autorités chinoises restreignent les déplacements à proximité de l’épicentre de l’épidémie. Les gouvernements du monde entier ont contrôlé les passagers de Wuhan aux points d’entrée pour détecter des signes de maladie. La Corée du Nord a temporairement interdit l’entrée aux touristes étrangers, dont la plupart viennent de Chine.

Quels sont les symptômes de l’infection du coronavirus ?

Les symptômes comprennent de la fièvre, une forte toux et des difficultés à respirer ou un essoufflement. La maladie provoque des lésions pulmonaires et une pneumonie. Les cas plus bénins peuvent ressembler à la grippe ou à un mauvais rhume, ce qui rend la détection difficile. La période d’incubation – le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes – est estimée à environ deux semaines.

Vendredi, les autorités chinoises ont déclaré avoir vu des cas qui ne correspondaient pas à la description habituelle. Chez ces patients, les premiers symptômes étaient d’ordre gastro-intestinal, notamment la diarrhée.

Je me rends en Chine. Que puis-je faire pour me protéger ?

Jeudi, les centres de contrôle et de prévention des maladies ont émis une mise en garde contre tout voyage non essentiel à Wuhan.

Le Dr Schaffner, du centre médical de l’université Vanderbilt, a déclaré que les voyageurs se rendant en Chine devraient “absolument” éviter les marchés d’animaux vivants, et garder leurs distances avec les animaux des zones rurales également. Il a réitéré que les voyageurs devraient pratiquer une “bonne hygiène des mains” – se laver les mains fréquemment et éviter de se toucher le visage – et qu’ils devraient se tenir à distance de toute personne qui tousse ou éternue.

Les voyageurs devraient surveiller leur santé à leur retour. En cas de toux ou de fièvre, il faut appeler les prestataires de soins de santé avant d’entrer, afin qu’ils se préparent et mettent en place des mesures de protection.

Dois-je porter un masque ?

Si vous souffrez d’une infection respiratoire, le port d’un masque contribue à protéger votre entourage contre la maladie en réduisant le risque de propagation de l’infection, selon les experts. Le port d’un masque chirurgical peut en quelque sorte vous protéger contre l’infection dans une foule en cas d’épidémie, mais, en général, les masques chirurgicaux ne sont pas assez ajustés pour filtrer tout l’air que vous respirez.

Selon les experts, il est préférable de se laver les mains fréquemment tout au long de la journée.

Pour l’instant, le risque d’infection par le nouveau coronavirus aux États-Unis – où il n’y a que deux cas confirmés jusqu’à présent – “est bien trop faible pour commencer à porter un masque”, a déclaré le Dr Rabinowitz. “Le risque est très, très faible pour le grand public”.