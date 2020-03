Questions et réponses sur les tests et kits pour détecter les coronavirus

Est-il possible d’auto-tester le coronavirus? 2:40

(.) – Un groupe de réglementation du gouvernement chinois a déclaré avoir lancé une enquête sur Bioeasy, un fabricant de kits de test de coronavirus qui a expédié des fournitures en Espagne, qui ont ensuite été rappelées.

Le gouvernement espagnol a déclaré avoir rappelé 9 000 kits après avoir constaté que les résultats étaient “peu fiables”.

Vendredi, Bioeasy a publié une déclaration sur son compte de médias sociaux WeChat, affirmant que les échantillons auraient pu être extraits et manipulés sans suivre strictement les instructions de l’entreprise, ce qui a réduit la précision.

Jalisco acquiert 5 000 tests rapides pour détecter un coronavirus 5h00

Cette situation a soulevé de nombreux doutes quant aux preuves. Consultez ces questions fréquemment posées:

Où peut-on les obtenir?

Les Centers for Disease Control and Prevention fournissent des kits pour les laboratoires de santé publique américains.

Les National Institutes of Health des pays en ont également disponibles et sont fabriqués dans divers laboratoires à travers le monde, et certifiés par l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation panaméricaine de la santé.

Les laboratoires commerciaux et les hôpitaux privés développent également leurs tests.

Coûtent-ils?

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les tests effectués par les Centers for Disease Control and Prevention dans les laboratoires de santé publique, les laboratoires commerciaux et les hôpitaux développent leurs propres tests, et il s’attend à ce qu’ils facturent des frais.

Les conditions peuvent varier dans chaque pays.

Sénat américain approuve le plan de relance pour le coronavirus 3:11

Comment l’échantillon est-il prélevé?

Les tests pour détecter le nouveau coronavirus ne sont pas si différents des tests pour détecter la grippe. Les médecins doivent d’abord prélever un échantillon, un échantillon qui sera testé pour le virus.

Les experts de la santé pensent que le coronavirus se réplique dans les voies respiratoires, provoquant des maladies respiratoires, c’est pourquoi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC) recommande aux médecins de prélever des échantillons dans la gorge, par la bouche et le nez. Les personnes ayant une toux «humide» peuvent également être invitées à cracher des expectorations, un mélange de salive et de muqueuse.

Il est peu probable que d’autres fluides corporels soient testés, a déclaré le Dr David Hooper, chef de l’unité de contrôle des infections au Massachusetts General Hospital. Comme la maladie a jusqu’à présent ressemblé à la grippe et s’est concentrée dans les poumons, «ils ne font probablement pas de tests de routine pour d’autres types de matières corporelles, comme les matières fécales, l’urine ou le sang. Bien que cela puisse changer à l’avenir. “

Votre échantillon sera envoyé à un laboratoire qualifié

Une fois qu’un échantillon a été collecté et stocké dans un tube ou un flacon stérile, il est envoyé à un laboratoire qui a accès à un kit de test. La plupart de ces kits sont fournis par le CDC, mais New York a reçu l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour ses propres tests. Le processus peut sembler différent pour les tests commerciaux qui seront bientôt disponibles.

Dans les tests autorisés par la FDA, les échantillons sont d’abord refroidis et expédiés dans un sac de glace à un laboratoire qualifié, idéalement pendant la nuit. Dans le Massachusetts, qui a signalé deux cas de coronavirus, les responsables de la santé de l’État ont coordonné l’expédition et l’envoi des échantillons. Cela permet généralement d’effectuer des tests le même jour, selon Ann Scales, porte-parole du Massachusetts Department of Public Health.

Les échantillons réfrigérés ne peuvent être conservés que pendant 72 heures, mais de la neige carbonique peut être utilisée pour conserver l’échantillon si des retards sont attendus. Cependant, une attente trop longue peut entraîner la dégradation du virus et de son matériel génétique, ce qui pourrait conduire à un faux négatif.

À New York, des échantillons peuvent être envoyés au Wadsworth Center de l’État ou au Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York, et l’État prévoit d’effectuer bientôt jusqu’à 1000 tests par jour, selon le gouverneur Andrew Cuomo.

Votre échantillon sera analysé

Une fois que les échantillons arrivent dans le laboratoire, les techniciens utilisent une procédure appelée RT-PCR, ou réaction de polymérisation en chaîne par transcriptase inverse, pour rechercher le coronavirus. Parfois, un test similaire est utilisé pour identifier la grippe, et il permet aux médecins de voir si une certaine séquence génétique est présente dans un échantillon, comme un écouvillonnage de la gorge ou un échantillon d’expectoration prélevé précédemment.

Tout comme chaque espèce a un ADN unique, chaque virus a un code génétique unique. Ce code, appelé génome viral, fournit le modèle du virus lors de sa réplication. Essentiellement, le test du coronavirus fonctionne en déterminant si un échantillon donné contient le génome distinctif du coronavirus.

Pour ce faire, les techniciens extraient d’abord toutes les informations génétiques des prélèvements de gorge et des échantillons d’expectorations. Le matériel génétique purifié est mélangé à un ensemble d’ingrédients, y compris certains dérivés du coronavirus lui-même, et la solution complète est placée dans une machine d’essai.

OMS: Tout Mexicain présentant des symptômes de coronavirus doit avoir accès au test médical 5:00

Si l’échantillon d’un patient contient des coronavirus, alors le matériel génétique du virus sera amplifié et la machine donnera un résultat positif. L’échantillon viral sera envoyé au laboratoire CDC d’Atlanta, où le résultat positif sera confirmé.

Quelle est la durée du test?

Une fois qu’un échantillon atteint un laboratoire d’État, les résultats des tests peuvent être disponibles en aussi peu que 24 heures, selon le Massachusetts Department of Public Health. C’est important, a déclaré Hooper, car les patients peuvent rester isolés en attendant les résultats des tests de coronavirus.

“Quand seul le CDC faisait [pruebas] Aux États-Unis, “at-il dit,” nous attendrions trois ou quatre jours pour obtenir un résultat, ce qui est évidemment problématique si vous avez un patient à l’hôpital “.

Les hôpitaux privés s’efforcent également de développer leurs propres tests, a déclaré Hooper, “qui, espérons-le, peut être validé par la FDA en vertu de son protocole d’utilisation d’urgence, et cela augmenterait notre capacité et raccourcirait encore le temps de réponse, afin que nous puissions potentiellement obtenir un résultat en quelques heures. “

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a indiqué qu’elle approuvait l’utilisation du premier test de diagnostic rapide qui pourrait détecter le coronavirus en environ 45 minutes.

Qu’est-ce qui peut mal tourner?

Parce que le test recherche du matériel génétique viral dans un échantillon d’écouvillon ou d’expectoration, la qualité d’un échantillon est critique, a déclaré Hooper. “La quantité de virus que le patient supprime réellement ou se trouve sur le site à échantillonner” est également importante, a-t-il déclaré.

Un patient peut éliminer plus du virus plus tard dans l’infection qu’auparavant, a déclaré Hooper, et le virus peut avoir une affinité plus élevée pour certaines parties des voies respiratoires. Si le virus est dirigé vers les voies respiratoires inférieures, par exemple, un échantillon de gorge peut être moins efficace qu’un échantillon d’expectoration.

Est-il possible d’auto-tester le coronavirus? 2:40

Il est également possible, a déclaré Hooper, que certaines personnes atteintes du virus n’aient pas été évaluées en raison des critères de test stricts du CDC jusqu’à présent. Parallèlement à une capacité de test limitée, les médecins ont dû “prioriser les plus malades et ceux de l’hôpital”, a-t-il déclaré.

REGARDER: Coronavirus: c’est ainsi que l’hôpital mobile fonctionne pour détecter les infectés à l’aéroport de Lima

Mais si suffisamment de preuves étaient disponibles, il y aurait “des personnes à risque d’exposition que nous aimerions évaluer même si elles présentaient peu ou pas de symptômes”, a déclaré Hooper.

Ceci est important non seulement pour «des raisons de santé publique, mais aussi pour mieux comprendre quelle proportion de patients peut éliminer le virus plus tôt ou même sans symptômes».

Qui n’a PAS besoin d’une preuve

Si vous n’avez pas de symptômes de coronavirus: Selon le CDC, les symptômes du virus incluent la fièvre, la toux et l’essoufflement. Si vous n’en faites pas l’expérience, vous ne devriez pas passer de test pour le moment.

Cela est vrai même si vous vous êtes récemment rendu à un point d’accès pour le nouveau coronavirus, comme la Chine ou l’Italie. Vous ne recevrez pas non plus de tests si vous avez été en contact étroit avec quelqu’un qui a reçu un diagnostic de coronavirus.

Les médecins ont souligné qu’il est certainement possible que vous ayez un coronavirus même si vous ne présentez pas de symptômes, mais qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas assez de tests pour tout le monde.

Si vous présentez des symptômes, êtes en bonne santé et âgé de moins de 70 ans: les médecins ont déclaré que même si vous présentez des symptômes, vous ne devriez pas subir de test à ce stade en raison d’un manque de symptômes.

Poutine: la Russie peut battre Covid-19 en 3 mois 0:15

“Le test ne va pas changer ce que nous faisons pour vous”, a déclaré Walensky, professeur à la Harvard Medical School.

“Une grande partie de la raison pour laquelle nous testons la grippe est que nous avons quelque chose à vous donner si votre test est positif”, a-t-il ajouté, faisant référence aux antiviraux qui peuvent réduire la durée et la gravité des symptômes de la grippe. “Mais ce n’est pas comme la grippe. Nous n’avons rien de spécifique à vous donner pour le coronavirus. »

Les médecins ont déclaré que leurs conseils pour les jeunes en bonne santé souffrant de fièvre et de toux seraient les mêmes quelle que soit la cause: rentrer à la maison; repos; buvez beaucoup de liquides; éloignez-vous des autres; et consulter un médecin s’ils ont de la difficulté à respirer.

Ce dernier conseil sur la recherche de soins médicaux s’applique si vous avez un coronavirus, la grippe ou toute autre maladie respiratoire, ont-ils déclaré.

«Si vous faites partie de ce groupe, vous n’êtes pas en difficulté. Que vous ayez la grippe ou la covid-19 ou un autre virus respiratoire, nous prévoyons qu’il vous fera du bien », a déclaré Schaffner, en utilisant le terme médical pour désigner la maladie causée par le nouveau coronavirus. “Mais si vous développez des symptômes qui montrent que votre état s’aggrave, surtout si vous avez du mal à respirer, appelez-nous.”

Après votre rétablissement, vous devez continuer à vous éloigner autant que possible des autres personnes, que votre maladie soit due à un coronavirus ou à autre chose.

“Tout le monde devrait être éloigné socialement”, a déclaré Walensky. “Où allez-vous, pour l’amour de Dieu?”

Cet hôpital se prépare à l’arrivée du coronavirus 2:41

Qui pourrait avoir besoin d’une preuve

Si vous avez plus de 70 ans ou si vous avez une condition médicale grave sous-jacente et des symptômes de coronavirus légers à modérés – si vous faites partie de ce groupe, les médecins feront une évaluation pour déterminer les tests dont vous pourriez avoir besoin, même si vous avez besoin d’un test de coronavirus.

“Nous voulons vous voir. Pour commencer, vous êtes un peu plus fragile, donc pas seulement à cause de covid-19, nous voulons nous assurer que tout va bien “, a déclaré Walensky.

Qui a besoin d’une preuve

Toute personne qui présente des symptômes et a été en contact étroit avec une personne qui a eu un test de coronavirus positif: le CDC définit le contact étroit comme étant en contact direct avec les sécrétions infectieuses d’une personne atteinte de coronavirus, comme la toux ou une à moins de deux mètres d’une personne infectée “pendant une période prolongée”.

Quiconque présente des symptômes de coronavirus et a besoin d’être hospitalisé: si vous avez des symptômes de coronavirus et avez besoin d’être hospitalisé pour une raison quelconque, les médecins voudront vous examiner. Si vous avez le virus, pour des raisons de contrôle des infections, il influencera l’endroit où vous serez admis à l’hôpital et les médecins prendront des précautions particulières pour se protéger lorsqu’ils vous soigneront.

Schaffner et Walensky disent que plus de preuves seront disponibles, ils espèrent pouvoir assouplir ces catégories et évaluer plus de patients.

Mais ce n’est pas seulement une question de disponibilité des preuves.

Les écouvillons et autres fournitures nécessaires pour effectuer le test sont également rares. De plus, les médecins et les infirmières doivent porter un équipement de protection individuelle pour effectuer un test de coronavirus, comme des gants et des masques spéciaux. Étant donné que cet équipement est rare, les médecins veulent le garder pour ceux qui ont le plus besoin de tests.

Enfin, si tout le monde obtenait un test, le système serait surchargé.

“Nous devons faire le test, puis quelqu’un doit le traiter et le porter au laboratoire. Et puis quelqu’un doit rappeler les patients et leur dire les résultats. Je ne vois pas que les établissements de santé ont ce genre de main-d’œuvre “, a déclaré Walensky. “Peut-être que nous y arriverons, et ce serait formidable.”

