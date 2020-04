Qui peut demander les 600 $ supplémentaires hebdomadaires pour l’assurance-chômage – . Miami (51)

Le programme d’aide aux coronavirus («Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act») approuvé par le Congrès contient plusieurs aides financières. Parmi eux, celui qui établit 250 milliards de dollars de fonds fédéraux pour étendre les prestations d’assurance-chômage, qui seront utilisées pour compléter les prestations de chômage fournies par chaque État de 600 $.

Les employés d’un tiers, les travailleurs indépendants et les travailleurs à temps partiel peuvent bénéficier de cette aide supplémentaire. De plus, ceux qui présentent des symptômes ou qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, les personnes qui doivent arrêter de travailler pour prendre soin d’un membre de la famille et les travailleurs qui ne peuvent pas accomplir leurs tâches en raison de la mise en quarantaine recevront également cette aide.

L’argent total reçu variera en fonction de la générosité de l’État dans lequel vous résidez, car toutes les régions n’envisagent pas la même allocation de chômage, mais les 600 dollars versés par le gouvernement fédéral ne varieront pas. Le paiement supplémentaire de 600 $ durera jusqu’à quatre mois, couvrant les semaines de chômage se terminant le 31 juillet.

Voici les réponses à quelques questions fréquemment posées à ceux qui demandent cette allocation de chômage supplémentaire à celle établie par la législation du travail actuelle:

1-Qui est éligible à l’assurance chômage?

Le programme d’indemnisation du chômage (UC, généralement appelé assurance-chômage en anglais) verse une assurance aux travailleurs qui sont involontairement au chômage pour des raisons financières et répondent aux normes d’éligibilité établies par l’État. Le programme ne prévoit généralement pas de paiements d’assurance aux travailleurs indépendants, à ceux qui ne peuvent pas travailler ou à ceux qui n’ont pas de revenus récents.

Les États disqualifient généralement les demandeurs qui ont perdu leur emploi en raison de leur incapacité de travailler, ont quitté volontairement sans motif valable, ont été licenciés pour faute professionnelle ou ont refusé un travail convenable sans motif valable.

Pour recevoir le paiement, les demandeurs doivent avoir suffisamment de revenus récents (répartis sur une période spécifiée) pour répondre aux exigences de revenu de leur État; et le pouvoir, être disponible et chercher activement du travail.

Le Families First Coronavirus Response Act a donné aux États la possibilité de gérer leur programme de CU ordinaire, leur permettant d’ajuster leurs politiques standard si nécessaire pour répondre à la propagation de COVID-19, telles que les exigences de recherche d’emploi, qui exigent que Les gens ont une «semaine d’attente» entre le moment où ils sont mis à pied et le moment où ils peuvent être payés pour une semaine de chômage et les raisons pour lesquelles ils ne travaillent pas.

2-Combien payez-vous habituellement l’assurance-chômage?

Selon la loi de l’État, les avantages de l’interface utilisateur ils peuvent remplacer jusqu’à 60% -66% du salaire total et sont souvent soumis à une limite de prestations de la moitié du salaire hebdomadaire moyen de l’ÉtatBien que certains États aient des limites de prestations inférieures.

En août 2019, la prestation hebdomadaire moyenne d’assurance-chômage de 12 mois était de 364 $, soit 18 928 $ par an (bien que les États limitent le paiement à pas plus de 26 semaines). Les limites des prestations de l’État varient considérablement, allant d’un montant maximum de 235 $ au Mississippi (équivalent à 12 220 $ par an, bien qu’un individu ne puisse recevoir qu’un maximum de 6 110 $ pour 26 semaines) à un maximum de 823 $ au Massachusetts (équivalent à 42 976 $ par an, bien qu’une personne ne puisse recevoir qu’un maximum de 23 850 $ pour 26 semaines).

3-Qui est éligible à l’assurance chômage en vertu de la loi CARES mais n’est pas traditionnellement éligible à l’assurance chômage traditionnelle?

L’article 2102 de la loi CARES crée un programme fédéral temporaire d’assurance-chômage pour les personnes qui ne sont pas autrement admissibles aux prestations d’assurance-chômage (par exemple, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs indépendants, l’économie de concert)), appelé Aide au chômage. pandémie (PUA). Ce programme prévoit le paiement des semaines de chômage commençant le 27 janvier et se terminant le ou avant le 31 décembre 2020 (pour un maximum de 39 semaines).

Le ministère du Travail fournira des lignes directrices définitives sur les personnes éligibles à ces prestations, mais ce programme fournira des prestations d’assurance-chômage à d’autres personnes qui ne sont pas traditionnellement éligibles à l’assurance-chômage, comme celles qui avaient des offres d’emploi et qui auraient commencé à travailler bientôt, celles des antécédents professionnels limités qui les rendraient traditionnellement inadmissibles aux prestations d’assurance-chômage, entre autres.

4-Combien peut-on recevoir de l’aide en cas de pandémie de chômage (PUA), le nouveau programme temporaire pour ceux qui traditionnellement ne sont pas éligibles à l’assurance chômage?

Le montant de la prestation sera égal au montant de la prestation hebdomadaire calculé conformément à la loi de l’État sur la base des revenus récents, de la même manière que les paiements d’assurance-chômage réguliers sont calculés.

Comment ce nouveau programme est calqué sur le programme d’aide en cas de chômage en cas de catastrophe [1], la prestation minimale sera égale à la prestation minimale du programme en cas de catastrophe, qui est fixée à la moitié de la prestation hebdomadaire moyenne d’assurance-chômage de l’État. Les personnes recevant une aide au chômage en raison de la pandémie seraient également éligibles pour recevoir 600 $ de plus par semaine, comme décrit ci-dessous.

5-Quelles informations les entrepreneurs indépendants et indépendants doivent-ils fournir pour bénéficier de l’assurance chômage dans le cadre de ce nouveau programme?

Les États suivront leurs processus traditionnels pour déterminer l’admissibilité à l’assurance-chômage, en utilisant les registres de salaires qu’ils ont déjà à cette fin lorsque cela est possible.

Pour ceux pour lesquels l’État ne dispose pas de données sur les salaires, la personne qui dépose la demande doit fournir des dossiers fiscaux pour documenter les gains antérieurs (en suivant le processus, les États utilisent le programme d’aide en cas de chômage en cas de catastrophe, dans lequel construit ce programme).

6-Qu’arrive-t-il à ceux qui sont déjà au chômage et dont les prestations d’assurance-chômage de l’État ont pris fin ou se termineront bientôt?

L’article 2107 de la CARES Act crée le programme «Emergency Pandemic Unemployment Compensation», qui prévoit jusqu’à 13 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-chômage financées par le gouvernement fédéral pour les personnes qui épuisent les prestations d’assurance-chômage fédérales et d’État et peuvent, sont disponibles et recherchent activement du travail, sous réserve des flexibilités liées à COVID-19. Cette provision expire le 31 décembre 2020.

7-La loi CARES établit un paiement supplémentaire de 600 $ par semaine pour les chômeurs. Qui reçoit ce paiement supplémentaire?

Un paiement supplémentaire de 600 $ par semaine sera versé à tous ceux qui sont éligibles et qui reçoivent des prestations d’assurance-chômage pendant les semaines de chômage qui commencent lorsque l’État choisit d’offrir ce paiement et se terminent au plus tard le 31 juillet 2020.

Il comprend tous ceux qui reçoivent des prestations d’assurance chômage:

-Allocation de chômage régulière (assurance-chômage régulière)

-Aide au chômage pandémique (le nouveau programme pour ceux qui ne sont pas traditionnellement non couverts par l’assurance-chômage, tels que les indépendants, les entrepreneurs indépendants ou les travailleurs),

Indemnité de chômage d’urgence en cas de pandémie (les 13 semaines supplémentaires de prestations d’assurance chômage financées par le gouvernement fédéral pour aider ceux qui restent au chômage après des semaines de prestations d’assurance chômage de l’État ne sont plus disponibles).

8-Un employeur doit-il licencier une personne pour qu’elle reçoive des prestations d’assurance-chômage?

Un employeur peut suspendre des travailleurs sans salaire, qui seront alors éligibles aux prestations d’assurance chômage. Il est également possible qu’un employeur continue de payer les prestations de santé d’un employé pendant la suspension temporaire, ce qui lui permettrait toujours de recevoir des prestations d’assurance-chômage jusqu’à ce qu’il soit rappelé au travail. Selon la manière dont l’État calcule les prestations d’assurance chômage, les personnes dont les heures ou le salaire sont réduits peuvent également recevoir des prestations d’assurance chômage (voir ci-dessous).

9-Qu’arrive-t-il aux personnes dont les heures ont été réduites? Peuvent-ils recevoir des prestations d’assurance-chômage?

Oui, les gens peuvent recevoir des prestations pour ce qu’on appelle le «chômage partiel». Dans certains États, une personne est considérée comme totalement sans emploi dans la semaine même si certains petits salaires sont gagnés. Dans la plupart des États, une personne est considérée comme partiellement sans emploi si elle travaille moins que le temps plein et si ses revenus sont inférieurs au montant des prestations hebdomadaires auquel elle aurait droit si elle était au chômage. Certains États peuvent également ignorer une partie du revenu d’une personne dans ce calcul, ce qui signifie qu’une partie de leur revenu ne compterait pas lors du calcul du montant de la prestation hebdomadaire auquel ils sont éligibles (voir le Tableau 3-8 ici pour des informations spécifiques à l’état).

10-Les prestations d’assurance-chômage comptent-elles comme un revenu?

Oui, les prestations de chômage sont comptées comme un revenu non gagné aux fins de l’impôt fédéral, et les 600 $ supplémentaires en paiements hebdomadaires d’assurance-chômage fournis par la Loi CARES comptent pour l’admissibilité à d’autres prestations (autres que Medicaid et Program assurance maladie pour enfants).

Pour plus de détails sur la page le Département du Travail (qui a les liens du département local dans chaque état).

