Qui peut et qui ne pourra pas traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis – Telemundo Miami (51)

SAN DIEGO – La frontière entre le Mexique et les États-Unis fera l’objet d’une série de restrictions à compter de ce samedi dans le cadre d’une des mesures convenues par les deux gouvernements pour arrêter la propagation de la pandémie de coronavirus.

L’annonce du président Donald Trump et du secrétaire d’État Mike Pompeo a indiqué que certains travailleurs et activités essentiels sont exemptés, notamment le commerce, le transport de marchandises et les mouvements logistiques.

Ce fut l’un des points convenus avec le gouvernement mexicain pour la fermeture partielle de la frontière commune aux “voyages non essentiels” dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Regardez quelle est la proposition du président, comment elle est financée et comment elle serait répartie entre la population.

La mesure prend effet ce samedi pendant au moins 30 jours, car elle est sujette à une éventuelle prolongation.

La mesure, cependant, a soulevé des doutes parmi les immigrants, de sorte que le gouvernement a défini les personnes qui seront et ne seront pas autorisées à entrer aux États-Unis.

Le Département de la sécurité intérieure a publié cette liste expliquant qui pourra traverser la frontière:

Citoyens des États-Unis ou résidents permanents rentrant dans le pays. Voyageurs qui visitent le pays pour des raisons médicales (pour recevoir des soins médicaux). Ceux qui voyagent pour fréquenter un établissement d’enseignement. Ceux qui entrent pour des raisons professionnelles comme ceux qui travaillent au secteur agricole.Membres d’organes d’urgence liés à la santé qui apportent un soutien aux autorités aux trois niveaux. Tels que les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, etc. Ceux qui exercent des activités commerciales tels que les camionneurs qui transportent des marchandises entre les deux nations. Des fonctionnaires ou des diplomates par intérim. Des membres des forces armées. Vos enfants et votre partenaire peuvent vous accompagner s’ils rentrent au pays.

Ceux qui ne pourront pas traverser la frontière sont ceux qui ont l’intention de visiter les États-Unis à des fins touristiques et culturelles.

.