Qu’implique la déclaration de l’état d’alarme? Couverture

La déclaration de l’état d’alarme annoncée ce vendredi par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, face à la pandémie de coronavirus, permet l’adoption extraordinaire d’une série de mesures telles que la limitation de la circulation des personnes et les locaux intermédiaires de toute nature.

L’état d’alarme, ainsi que celui de siège ou d’exception, est régi par l’article 116 de la Constitution espagnole et développé par la loi organique du 1er juin 1981.

Pour un cas comme celui-ci, parmi ces trois Etats que le gouvernement peut décréter, le cas approprié est celui de l’alarme, et l’exécutif doit informer le Congrès de sa décision.

-Dans quels cas peut-il être déclaré?

Le gouvernement peut déclarer l’état d’alerte par décret sur tout ou partie du territoire national face à une série de circonstances spécifiques, notamment (comme c’est le cas), “les crises sanitaires telles que les épidémies et les situations de contamination graves”.

Il est également possible de le décréter en cas de tremblements de terre, d’inondations, d’incendies urbains et forestiers ou d’accidents de grande ampleur, ou en cas de pénurie de produits essentiels.

– Qu’est-ce qui peut interdire la déclaration?

Avec le décret d’alarme, il est possible de limiter le mouvement ou la permanence des personnes ou des véhicules à certains moments et à certains endroits, ou de les conditionner pour répondre à certaines exigences.

Pratiquer également des fouilles temporaires de toutes sortes de biens et imposer des avantages personnels obligatoires, ainsi qu’intervenir et occuper temporairement des industries, usines, ateliers, fermes ou locaux de toute nature, à l’exception des habitations privées.

Il est également possible de limiter ou de rationner l’utilisation des services ou la consommation de produits de première nécessité, et d’émettre les commandes nécessaires pour assurer l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services des centres de production concernés.

Face aux crises sanitaires, la loi précise que le gouvernement peut adopter toutes les normes établies pour la lutte contre les maladies infectieuses.

– Combien de temps ça dure? Peut-il être prolongé?

La déclaration de l’état d’alarme ne peut initialement durer que quinze jours au maximum, et le décret doit déterminer la portée territoriale de son application.

Mais son extension est possible. Pour cela, le gouvernement doit disposer de l’autorisation expresse du Congrès des députés qui, dans ce cas, peut établir la portée et les conditions en vigueur pendant la prolongation.

– Y a-t-il des pénalités si les limitations ne sont pas respectées?

Le non-respect ou la résistance aux ordres entraînés par l’état d’alarme sera sanctionné conformément aux dispositions des lois.

Si ces actes étaient commis par des fonctionnaires, ils pourraient être immédiatement suspendus dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans le cas où ils sont commis par les autorités, les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des mesures convenues en exécution de la déclaration d’état d’alarme peuvent être assumés par l’autorité compétente pendant sa validité.

– Un président régional peut-il demander l’état d’alarme?

C’est faisable. Mais en tout cas, c’est le gouvernement qui doit le décréter au moyen de l’approbation correspondante en Conseil des ministres.

L’autorité compétente est le gouvernement ou, par délégation de celui-ci, le président d’une communauté autonome lorsque la déclaration concerne exclusivement tout ou partie de son territoire.

– Le gouvernement pourrait-il prendre le contrôle de la police régionale comme les Mossos d’Esquadra?

Tu peux le faire. Avec la déclaration, toutes les autorités civiles de l’administration publique du territoire affecté, les membres des forces de police des communautés et des municipalités et les autres fonctionnaires et travailleurs à leur service seront placés sous les ordres directs de l’autorité compétente.

Cette autorité peut être le gouvernement ou un président régional si l’état d’alerte est limité à son territoire.

Dans ce dernier cas, le président autonome peut exiger la collaboration des forces et organes de sécurité de l’État, qui agiront sous la direction de leur commandement naturel.

– Puis-je demander une compensation si les mesures me causent du tort?

C’est possible. La loi stipule que ceux qui, du fait de l’application des actes et dispositions adoptés pendant la durée de validité de ces Etats, subissent en leur personne, droits ou biens, dommages ou préjudices pour des actes qui ne leur sont pas imputables, auront le droit d’être indemnisés conformément à les dispositions des lois.

– Combien de fois le statut d’alarme a-t-il été appliqué en Espagne?

C’est la deuxième fois qu’il est appliqué dans une démocratie. La première fois, c’était en décembre 2010, lorsque le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero a décidé de l’appliquer en raison de la grève des contrôleurs aériens.