Quintana annonce sa participation à Paris Nice et à la Volta a Cataluña | Réseaux sociaux sportifs

Le cycliste colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic), vainqueur du Giro d’Italia 2014 et du Tour d’Espagne 2016, a annoncé vendredi sa participation à Paris Nice, qui se déroulera du 8 au 15 mars, et dans le Volta to Catalonia, qui se tiendra du 23 au 29 du même mois.

“Ce seront les prochains engagements sur mon calendrier, allons-y pour plus”, a déclaré Quintana sur Twitter, où il a publié une photo dans laquelle il a signalé sa participation à ces courses et au Tour del Var et aux Alpes Maritimes, qui a commencé aujourd’hui et en celui qui était à six secondes du leader le Français Anthony Perez (Cofidis).