Quittez Global Wars, entrez Coronavirus

par Achala Moulik

Pour l’instant, les divergences politiques et idéologiques sont en train de disparaître pour déjouer un ennemi commun. Cela durera-t-il?

Paradoxalement, la guerre contre le coronavirus a fait des amis des ennemis tout en faisant la guerre à l’ennemi désormais commun et puissant. La Russie a envoyé des fournitures médicales urgentes aux États-Unis assiégés, le pays qui a imposé des sanctions économiques paralysantes à la Russie. Ironiquement, il y a un siècle, les puissances occidentales ont bloqué les ports russes pour garantir que les fournitures médicales urgentes envoyées par la Croix-Rouge américaine n’atteignent pas les Russes décédés dans une épidémie de typhus.

Et maintenant, les divergences politiques et idéologiques sont en train de disparaître, les hostilités sont suspendues pour déjouer l’ennemi monstrueux commun. Mais pour combien de temps?

La violence a fasciné l’humanité. Les guerres semblaient l’élixir de la vie. La plupart des légendes et du folklore émanent d’histoires de courage sur les champs de bataille. Ce courage pourrait également être interprété comme de la cruauté envers l’ennemi et son massacre. Les épopées mondiales glorifient les batailles; Ramayana, Mahabharata, Iliade, Sagas nordiques, Lieds teutoniques, Eddas islandais. Le monde antique avait peu d’utilité pour les vertus domestiques ou la noblesse individuelle. Peut-être que la vie en ces temps brumeux était ennuyeuse; le divertissement était assuré par des histoires de grandeur qui étaient souvent arrachées à des événements réels.

Le Ramayana et le Mahabharata regorgent de descriptions d’armes fantastiques. Je dis fantastique du mot grec fantasme qui signifie imagination parce que les armes décrites n’auraient pas pu exister bien qu’elles aient une affinité étroite avec les missiles et les ogives nucléaires si chères aux puissantes nations d’aujourd’hui. Les nationalistes hindous diraient que nous étions les inventeurs originaux de ces armes tombées en désuétude après l’avènement de l’ahimsa du seigneur Bouddha.

L’Iliade d’Homère raconte le siège et la guerre de dix ans entre Troie et les États grecs. Le casus belli n’était pas l’enlèvement d’Hélène; c’était un leurre. Ce que les Grecs voulaient, c’était le métal de bronze que les chevaux de Troie avaient commencé à produire et qui était utilisé pour fabriquer des armes, des navires et des citadelles. Lorsque les Grecs ne purent pénétrer les formidables murs de Troie, ils entrèrent dans la citadelle par le cheval de bois massif, puis incendièrent la ville. Des vestiges de cette grande civilisation peuvent être vus à Hisarlik, en Turquie.

Le premier conflit armé Asie-Europe enregistré a été les guerres gréco-perses pendant 498-448 avant notre ère. Des rois perses célèbres – Darius et Cyrus – ont envahi la Grèce et ont été repoussés par des généraux grecs tels que Périclès et Lysandre. Après avoir expulsé les Perses, les Grecs sont tombés dans des querelles entre eux pendant les guerres du Péloponnèse au IIIe siècle avant notre ère – enregistrées par l’historien thrace Thucydide. Alexandre de Macédoine a rapidement entrepris des campagnes militaires contre la Perse, l’Inde et l’Asie centrale. Son progrès impérial s’est arrêté avec sa mort. Lorsque l’Empire grec s’est désintégré, les Romains ont dominé l’Europe.

Le désir de dominer le commerce maritime, la soif de matières premières, en particulier l’argent et le plomb très appréciés de Carthage en Afrique du Nord ont poussé les Romains à mener les guerres puniques (209-146 avant notre ère) sur cette nation. Lorsque l’Empire romain s’est effondré, de nouveaux empires et civilisations ont augmenté en Asie occidentale, en Inde et en Chine. Leur expansion territoriale a été réalisée par leur infanterie et leur cavalerie qui ont combattu avec des épées et des lances, des arcs et des flèches.

C’est un paradoxe tragique qu’en explorant la possibilité de prolonger la longévité humaine, les alchimistes chinois du IXe siècle ont commencé à expérimenter avec divers métaux. En mélangeant des matériaux, les alchimistes ont produit par inadvertance de la poudre à canon. Ils étaient ravis de la fumée et des flammes, bien que certains soient morts dans les explosions qui se sont produites.

Cette invention mortelle est un sinistre exemple de la loi des conséquences imprévues. Il a ouvert la voie à la production de plus d’armes – des flèches enflammées (appelées vol de tir), des fusils, des canons, des grenades et des bombes – et à la destruction de vies humaines. Cela a changé la nature même de l’humanité.

Bien que déçue que ce nouveau matériel n’ait pas prolongé la longévité, l’armée chinoise a commencé à utiliser de la poudre à canon pour combattre les armées mongoles qui envahissaient la Chine. Les Mongols étaient des cavaliers intrépides, mais ils ne pouvaient pas échapper au «feu volant» – des flèches garnies de poudre à canon – qui brûlaient la cavalerie mongole qui avançait. Avec le temps, les Mongols ont découvert la poudre à canon et l’armée de Kublai Khan a conquis la Chine et l’a dirigée pendant trois siècles.

La route de la soie était tombée en désuétude lors des invasions mongoles. Alors que les Mongols sont devenus un peuple sédentaire et ont établi leur empire de la Chine à l’Iran, la route de la soie est redevenue le centre du commerce et des échanges culturels. Des marchands, explorateurs et érudits européens ont parcouru cette route, se mêlant aux Perses, aux Indiens, aux Asiatiques centraux et aux Arabes, apprenant leurs compétences et s’imprégnant de leurs idées. Il ne fallut pas longtemps avant que la fabrication et l’utilisation de la poudre à canon ne se transmettent aux Européens, aux Arabes et aux Turcs.

Jusqu’au XVe siècle, des villes fortifiées et des fortifications protégeaient ses habitants. Puis, en 1453, les Turcs ottomans démolis par des canons tirent les formidables murs de Constantinople qui avaient résisté aux attaques pendant un millénaire. Cela a de nouveau changé la stratégie militaire et la structure des armées. Au cours des siècles suivants, de nouvelles innovations ont été apportées pour les attaques, les invasions et la destruction des villes et des habitants.

L’armement supérieur des puissances coloniales européennes conférait un énorme avantage sur les pays qu’ils envahissaient. Aux XVIe et XVIIe siècles, des armées espagnoles et portugaises bien équipées ont subjugué le vaste continent de l’Amérique du Sud. Les Aztèques, les Incas et les Mayas, qui avaient des civilisations millénaires, ont vu leurs terres saisies par les envahisseurs, leurs temples rasés, leur or et leurs pierres précieuses volés par des conquistadors, qui ont dit qu’ils avaient gagné des âmes pour le Christ. Les pionniers américains du Far West ont utilisé la même stratégie en décimant les Cherokee, Apache et Sioux. L’inégalité des armes a été démontrée au milieu du XXe siècle lorsqu’une armée italienne moderne a envahi l’Éthiopie avec des réservoirs et du gaz moutarde tandis que les Éthiopiens se battaient avec des lances.

Avec la montée du militarisme, une course aux armements massive a commencé en Europe dans les dernières années du XIXe siècle, culminant avec la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les vainqueurs – principalement la Grande-Bretagne et la France – ont infligé les plus sévères réparations à l’Allemagne par le traité de Versailles en 1919. Le profond ressentiment de l’Allemagne a été l’une des causes de la montée du nazisme et de la course aux armements qui a suivi. La Seconde Guerre mondiale a montré l’arsenal massif rassemblé par les combattants, qui a culminé avec l’utilisation horrible de la bombe atomique sur deux villes japonaises. Une fois de plus, cette arme a changé la nature de la guerre.

Bien qu’il y ait maintenant une dissuasion nucléaire, les deux superpuissances s’abstiennent de toute confrontation directe. Désormais, des guerres par procuration se déroulaient sur le sol d’autres nations. Ce sont la guerre de Corée (1950 -1953), la guerre du Vietnam (1962-1975), les guerres civiles en Afghanistan, dans les Balkans, au Liban. Le démantèlement de l’Union soviétique a entraîné une guerre unipolaire; Les États-Unis ont décidé dans quelle nation ils allaient interférer au nom de la démocratie. Ainsi, en violation du droit international, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en 2001, l’Irak en 2003, la Libye en 2011, la Syrie en 2013. Les causes de ces invasions ont varié en mensonge; éliminer les armes de destruction massive, sauvegarder les droits de l’homme.

Les résultats ont été des violences et des bombardements interminables, d’immenses camps de réfugiés, des centaines de milliers de morts. Il y a eu d’autres batailles et guerres de libération alors que les colonies subjuguées de l’Occident cherchaient à expulser les oppresseurs étrangers.

Dans les années 1960, les Européens dévastés disaient que les Américains qui ont mené des guerres dans des pays lointains n’ont jamais compris l’agonie des guerres. Les vastes océans Atlantique et Pacifique les protégeaient. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont étendu leur parapluie protecteur aux pays de l’OTAN, puis à leurs partenaires asiatiques par le biais des pactes CENTO et SEATO – pour les protéger de la Russie. Cette prépondérance du pouvoir a conduit à «l’exceptionnalisme américain». Un siècle plus tôt, la Grande-Bretagne avait déclaré que la Britannia gouvernerait à jamais les vagues et ne serait jamais, jamais des esclaves. Deux millénaires plus tôt, l’homme d’État romain Tibulle a vanté les murs éternels de Rome, qui ont été rapidement démolis par Attila le Hun lorsqu’il a limogé Rome.

Pour le monde occidental, les conflits de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle étaient de lointains dangers confinés au monde non occidental. Les ennemis réels ou imaginaires étaient visibles et entièrement gérables grâce aux armes modernes. Une utilisation efficace des armes modernes a tué 50 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque 400 000 en Asie occidentale et en Afghanistan, et contraint des millions de personnes à fuir leurs terres déchirées par les conflits vers des terres plus sûres ou à se noyer dans les mers. Les deux parties ont qualifié ces conflits de guerres justes.

Puis d’une ville chinoise est sorti un virus, ignoré au début, appelé un canular plus tard, jusqu’à ce qu’il déploie ses ailes malignes à travers les continents et dans de belles villes bien ordonnées en Europe, au Japon, en Corée, en Iran, en Corée, en Indonésie, en Inde, en Russie, et enfin les USA. D’une épidémie limitée à Wuhan, elle est devenue une pandémie mondiale, traversant rapidement les frontières par des collaborateurs involontaires et infectant près d’un million de personnes.

Jamais le monde n’a rencontré un ennemi aussi commun et mortel. Les nations avaient formé des groupes et des alliances pour combattre les adversaires. Ils avaient mené des guerres dévastatrices pour des bases militaires et navales, pour le pétrole et les matières premières. À l’époque moderne, le lobby des armes et les militaristes ont encouragé, voire provoqué des guerres et organisé des invasions. Il y avait un but pour les guerres.

La guerre menée par le coronavirus a un objectif aveugle; mort aveugle sans égard ni pour les hauts ni pour les humbles, méprisants des frontières et des idéologies. Cette guerre a deux combattants: le coronavirus et l’humanité. Le coronavirus est omnipotent. L’humanité n’a ni armée ni arsenal pour combattre l’ennemi invisible terrifiant. Les formidables missiles, le stock d’ogives nucléaires, l’artillerie massive, les avions qui larguent des bombes sur des civils non armés, démolissent des villes et tuent des innocents – cela ne sert à rien contre cet adversaire intangible. Homo Sapiens, qui se vantait de conquérir l’espace et d’atterrir sur la lune, est incapable de vaincre le virus.

Les combattants humains autrefois puissants, maintenant sans défense, ont des assistants non armés; des médecins courageux, des infirmières, des ambulanciers paramédicaux qui mettent leur vie en danger pour leurs semblables, des marchands de légumes se recroquevillant au coin des rues, des épiciers et des commerçants vendant leurs marchandises par des portes à demi fermées, ceux qui balayent nos routes. Les habitants d’une autre galaxie pourraient se demander pourquoi la Terre, une fois pleine de mouvement, de gaieté et de musique, ressemble à une ville fantôme massive et silencieuse.

Face à cette Apocalypse, les ennemis vont peut-être s’unir – et dire adieu aux armes – pendant un certain temps.

L’auteur est un fonctionnaire à la retraite et écrit sur l’histoire internationale. Les vues sont personnelles.