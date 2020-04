Quiz: Quel est votre type d’ennéagramme?

L’ennéagramme et vous

Libérez le pouvoir des types de personnalité en utilisant la sagesse de l’ennéagramme afin de pouvoir renforcer vos relations personnelles, professionnelles et romantiques dès aujourd’hui!

L’ennéagramme est un système de classification de la personnalité efficace qui décrit les caractéristiques, les comportements et les valeurs fondamentales de neuf types de personnalité différents – les ennéatypes – chacun identifié par un numéro. L’ennéagramme et vous vous aide à identifier votre type de personnalité afin que vous puissiez découvrir comment interagir au mieux avec votre famille, vos amis, vos collègues et vos amoureux. Vous en apprendrez également sur chaque appariement de types – du type 1 avec le type 1 au type 9 avec le type 9 et chaque combinaison entre les deux – ainsi que les harmonies et les défis auxquels chaque appariement fait face et des conseils sur la façon de communiquer efficacement et de mieux comprendre ce chaque type de personnalité doit se sentir pleinement engagé, connu et valorisé.

Armé de cette connaissance, vous commencerez à anticiper vos réactions et réponses aux différentes personnes de votre vie. Et vous pourrez également mieux comprendre leurs réactions et réponses à votre égard. En comprenant vos propres forces et en reconnaissant les domaines de croissance, vous pouvez améliorer vos relations d’une manière qui aurait pu sembler impossible auparavant. L’application de la sagesse des types de personnalité basés sur l’ennéagramme peut conduire à de meilleures connexions et à une meilleure compréhension de vous-même et de votre entourage!