Radiographie de quarantaine: 17 courses pour revenir à la normale | Couverture

Aujourd’hui, l’Espagne est confinée pendant 40 jours et, avec le taux d’infections et de décès en baisse, nous réfléchissons déjà au moment et à la manière de revenir à la normalité. Une quarantaine d’où émergent les différents territoires avec des asymétries sanitaires et économiques qui peuvent conditionner leur carrière vers la désescalade souhaitée.

De faibles niveaux de contagion, en particulier de graves problèmes d’emploi, une dépendance à l’égard des secteurs stratégiques, des systèmes hospitaliers qui ont connu les pires moments de la crise mieux que d’autres: dans chaque communauté autonome, il y a différentes raisons de faire face à la nouvelle situation dès que possible après la pandémie.

ANDALOUSIE

Avec 8,4 millions d’habitants et un poids dans le PIB national de 13,4%, l’Andalousie est la région où le plus d’ERTE s’est produit pendant la crise actuelle, ce qui a eu un impact particulier dans le secteur du tourisme et des services, tandis que que les données d’affiliation à la Sécurité Sociale montrent une destruction de 193 851 emplois en mars.

Dans la communauté, où les taux d’infection et de décès par habitant sont inférieurs à la moyenne nationale, la pandémie a contraint plus de 5 600 personnes à être hospitalisées, dont 700 en USI.

· Nombre de cas: 11 845, soit un taux d’infection par habitant de 0,14%

· Décès: 1 079, ce qui représente un taux de mortalité par habitant de 0,01%

· Hospitalisations: 5 616, dont 702 ont été admises aux soins intensifs

Hauts: 3847

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 2,5%

· Nouvelles infections pour chaque cas (numéro R0): 0,95

· Destruction d’emplois: 193 851 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 97 630 au gouvernement andalou, affectant 512 393 travailleurs, selon les données au 22 avril.

· Secteurs les plus touchés: tourisme et restauration.

· Poids dans le PIB national: 13,4%

Aragon

L’Aragon a un taux de COVID-19 affecté par habitant bien inférieur à la moyenne, bien que son nombre de nouvelles infections pour chaque positif soit similaire à celui de toute l’Espagne.

Dans cette communauté, la crise a forcé la fermeture de l’usine PSA-Opel de Figueruelas (Saragosse), qui dispose déjà de toutes les mesures de sécurité et de prévention prêtes à reprendre la production, qui sera progressive et démarrera avec environ 20% des effectifs. .

En ce qui concerne le domaine, la principale préoccupation est de savoir comment la collecte des fruits à noyau sera confrontée en raison du manque de travailleurs saisonniers en raison des restrictions de mobilité décrétées en état d’alarme.

· Nombre de cas: 5 237, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,39%

· Décédés: 681, soit un taux de mortalité par habitant de 0,05%

· Hospitalisations: 2 340, dont 253 ont été admises aux soins intensifs

Haut: 1680

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 2,5%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,9

· Destruction d’emplois: 23 418 membres de moins en mars.

· ERTE présentés: jusqu’au 16 avril, 7 768 ERTE ont été traitées, touchant 64 769 personnes.

· Secteurs les plus touchés: services et industrie.

· Poids dans le PIB national: 3,1%

ASTURIES

Avec des taux d’infection et de décès d’habitants inférieurs à la moyenne espagnole, la pandémie a entraîné 1 705 hospitalisations, dont plus de 223 en USI.

La crise a fortement touché l’industrie asturienne, dont le principal représentant, ArcelorMittal, a ses usines d’Avilés et de Gijón (avec quelque 5 500 travailleurs) à 50% de sa capacité de production, selon les syndicats.

· Nombre de cas: 2 453, soit un taux d’infection par habitant de 0,24%

· Décès: 223, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,02%

· Hospitalisations: 1 705, dont 130 en admissions aux soins intensifs

Haut: 665

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 2,9%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,73

· Destruction d’emplois: 9 995 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 10 987, dont 8 132 ont été traités pour 31 185 travailleurs, selon les données fournies cette semaine.

· Secteurs les plus touchés: services et industrie

· Poids dans le PIB national: 1,9%

BALEARES

L’archipel des Baléares, dont le taux d’infection et de décès par habitant est inférieur à la moyenne nationale, a nécessité un peu plus de 1 000 hospitalisations pour la pandémie, un chiffre similaire à celui des sorties.

Le tourisme est le secteur économique le plus touché des îles Baléares. Toutes les grandes chaînes touristiques espagnoles basées dans ces îles, comme Melià, Iberostar, Barceló et Riu, ont présenté leurs ERTE respectifs qui touchent des dizaines de milliers de salariés dans toute l’Espagne.

· Nombre de cas: 1 861, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,16%

· Décès: 168, soit un taux de mortalité par habitant de 0,01%

· Hospitalisations: 1 022, dont 167 admissions aux soins intensifs

Hauts: 1047

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 1%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,98

· Destruction d’emplois: 4 861 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: environ 19 000 touchant environ 80 000 travailleurs au 21 avril.

· Secteurs les plus touchés: tourisme

· Poids dans le PIB national: 2,7%

ÎLES CANARIES

La communauté où un lointain 31 janvier a commencé, compte comme le principal atout pour commencer la désescalade de l’insularité et son isolement du reste du pays.

Le fait que dans plusieurs de ses îles elles soient à peine infectées ouvre la possibilité que son principal moteur économique, le tourisme, puisse reprendre ses activités beaucoup plus tôt que dans le reste de la péninsule, de sorte que le coût de l’emploi soit aussi bas que possible.

L’archipel a le taux de mortalité par habitant le plus bas d’Espagne.

· Nombre de cas: 2 113, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,09%

· Décès: 121, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,005%

· Hospitalisations: 855, dont 169 admissions en USI

Haut: 969

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 7,2%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,9

· Destruction d’emplois: 53 511 membres de moins en mars.

· ERTE présenté: Au 17 avril, 27 177 ERTE avaient été présentés, touchant 199 401 personnes.

· Secteurs les plus touchés: tourisme

· Poids dans le PIB national: 3,8%

CANTABRIA

En plus d’avoir le taux d’infection par habitant le plus bas d’Espagne, la Cantabrie a jusqu’à présent eu moins d’un millier d’hospitalisés pour coronavirus et moins d’une centaine en unités de soins intensifs.

Dans le domaine économique, les grandes industries ont maintenu leur activité et il suffit de souligner la situation que traverse Sniace, un groupe chimique en phase de liquidation, avec plus de 400 salariés.

· Nombre de cas: 2 206, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,37%

· Décès: 173, ce qui représente un taux de mortalité par habitant de 0,02%

· Hospitalisations: 965, dont 78 ont nécessité une admission en USI

Haut: 850

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 1,4%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 1,23

· Destruction d’emplois: 7 936 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 7 270, touchant entre 40 000 et 45 000 travailleurs, selon les données de cette semaine.

· Secteurs les plus touchés: services.

· Poids dans le PIB national: 1,1%

CASTILLA LA MANCHA

Avec des taux de contagion et de mortalité supérieurs à la moyenne nationale, Castilla-La Mancha a ajouté plus de 8200 personnes hospitalisées par le coronavirus, une pandémie qui à ce jour a provoqué la présentation de plus de 18300 ERTE, notamment dans l’hôtellerie et le commerce.

La campagne, ainsi que l’hospitalité et le commerce, dans une communauté où le tourisme de monuments et le tourisme rural sont deux secteurs importants, présentent des restrictions de confinement et de mobilité.

· Nombre de cas: 17 557, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,86%

· Décès: 2 188, soit un taux de mortalité par habitant de 0,1%

· Hospitalisations: 8 304, dont 546 admissions aux soins intensifs

Hauts: 4577

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 5,4%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,85

· Destruction d’emplois: 32 657 membres de moins en mars.

· ERTE présenté: Au 22 avril, 18 312 ERTE ont été traitées, ce qui a touché 80 202 travailleurs.

· Secteurs les plus touchés: hôtellerie et commerce.

· Poids dans le PIB national: 3,4%

CASTILLE ET LEON

La crise a durement touché le secteur automobile et Renault, principal constructeur industriel de la région, a fermé ses usines, tout comme Michelin. Les données d’affiliation à la Sécurité sociale montrent une destruction de près de 30 000 emplois en mars.

Avec plus de 7 200 cas, la région présente un taux élevé d’infection par les habitants.

· Nombre de cas: 17 402, ce qui signifie un taux d’infection par habitant de 0,72%

· Décès: 1 582, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,06%

· Hospitalisations: 7 397, dont 508 admissions aux soins intensifs

Hauts: 5777

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 1,7%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,89

· Destruction d’emplois: 29 595 membres de moins en mars.

· ERTE présenté: jusqu’au 22 avril, 32 382 ont été présentés, affectant potentiellement 182 407 travailleurs

· Secteurs les plus touchés: industrie et services

· Poids dans le PIB national: 4,8%

CATALOGNE

Avec plus de 23000 patients admis, quelque 2500 dans les unités de soins intensifs, la Catalogne est la région espagnole avec le plus d’hospitalisations en raison de COVID-19, une pandémie qui a également eu un impact complet sur l’économie catalane et a laissé plus de 680000 travailleurs affectés par une ERTE. , le nombre le plus élevé d’une communauté espagnole.

Les données sur les inscriptions à la sécurité sociale montrent également la destruction d’un peu plus de 130 000 emplois en mars.

· Nombre de cas: 44 892, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,58%

· Décès: 4 343, ce qui représente un taux de mortalité par habitant de 0,05%

· Hospitalisations: 23 647, dont 2 478 ont nécessité des admissions aux soins intensifs

Hauts: 15477

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 0,3%

· Nouvelles infections pour chaque cas (numéro R0): 1,07

· Destruction d’emplois: 130 514 membres de moins en mars.

· ERTE déposé: 93 153 touchant 682 374 travailleurs au 22 avril.

· Secteurs les plus touchés: services, industrie et construction.

· Poids dans le PIB national: 19%

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

Avec plus de 10 500 cas et 1 100 décès, la pandémie a entraîné l’hospitalisation dans la communauté valencienne de près de 5 000 personnes.

Sur le plan économique, l’un des grands symboles de l’arrêt d’activité est l’usine Ford Almussafes, dont la suspension de la production de moteurs et de véhicules se poursuivra jusqu’au 4 mai au moins, en ligne avec le reste des usines européennes.

· Nombre de cas: 10 692, ce qui suppose un taux d’infections par habitant de 0,21%

· Décès: 1 124, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,02%

· Hospitalisations: 4 917, dont 650 en USI

Inscriptions: 5,388

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 6,5%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,96

· Destruction d’emplois: 103 079 membres de moins en mars.

· ERTE présenté: Au 21 avril, 61 721 avaient été présentés, touchant un total de 367 867 travailleurs.

· Secteurs les plus touchés: services, industrie, tourisme et hôtellerie.

· Poids dans le PIB national: 9,2%

EXTREMADURA

Avec des taux de contagion et de mortalité inférieurs à la moyenne espagnole, l’Estrémadure a accueilli plus de 1 300 personnes hospitalisées par COVID-19, une pandémie qui a touché le tourisme et le secteur des services dans la région et a provoqué la présentation de près de 5 000 ERTE, touchant plus de 20 000 travailleurs.

En outre, les données d’affiliation à la Sécurité sociale montrent la destruction de près de 15 000 emplois en mars.

· Nombre de cas: 3 260, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,3%

· 407 décès, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,03%

· Hospitalisations: 1 375, dont 113 étaient des admissions en USI

Hauts: 1237

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: -9,2%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,68

· Destruction d’emplois: 14 912 membres de moins en mars.

· ERTE présentés: 4 977 ERTE qui touchent 22 720 travailleurs jusqu’au 21 avril.

· Secteurs les plus touchés: tourisme et services, principalement, mais aussi industrie et concessionnaires automobiles.

· Poids dans le PIB national: 1,7%

Galice

Avec des taux d’infection et des décès d’habitants inférieurs à la moyenne nationale, plus de 2 600 personnes ont été admises en Galice en raison de coronavirus, dont moins d’une centaine en unités de soins intensifs. Avec Madrid, c’est la seule communauté qui n’offre pas encore de données cumulées.

L’usine PSA de Vigo, qui emploie 7400 personnes et agit comme moteur dans un secteur comptant plus de 22000 travailleurs directs en Galice, est l’une des près de 35000 entreprises qui appliqueront un ERTE, auquel ni le géant Inditex n’aura recours. ni le groupe Hijos de Rivera, propriétaire de la marque Estrella Galicia et comptant plus d’un millier d’employés.

· Nombre de cas: 8 805, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,32%

· Décès: 375, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,01%

· Hospitalisations: 2 694; le taux de prévalence en soins intensifs est de 92

Haut: 1676

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 2,6%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 1,02

· Destruction d’emplois: 32 353 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 34 700 qui concernent 209 122 personnes, selon les données communiquées ce mercredi.

· Secteurs les plus touchés: industrie et services.

· Poids dans le PIB national: 5,2%

MADRID

Madrid continue d’avoir des taux de contagion et de mortalité parmi les plus élevés d’Espagne et, économiquement parlant, avec un poids dans le PIB proche de 20%, la pandémie a eu un impact aigu sur l’emploi dans la région, avec la présentation de près de 79 000 ERTE, la majorité correspondant à de petites entreprises, touchant plus de 443 000 travailleurs.

· Nombre de cas: 60 487, ce qui signifie un taux d’infections par habitant de 0,9%

· Décédé: 7 684, soit un taux de mortalité par habitant de 0,11%

· Hospitalisations: jusqu’à hier, 7 077 personnes avaient dû être hospitalisées, dont 981 en admissions en USI

Haut: 33645

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 3,1%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 1,13

· Destruction d’emplois: 134 294 membres de moins en mars.

· ERTE présentés: Jusqu’au 20 avril, 78 848 ERTE ont été reçus, touchant 443 361 travailleurs.

· Secteurs les plus touchés: hôtellerie, commerce non essentiel, transport terrestre et ventilation et réparation de véhicules.

· Poids dans le PIB national: 19,2%

MURCIA

Avec des taux de contagion et de mortalité par habitant parmi les plus bas d’Espagne, Murcie est la Communauté autonome avec le moins d’hospitalisations pour COVID-19, une pandémie qui a provoqué la présentation de près de 16000 ERTE qui toucheraient 120000 travailleurs.

· Nombre de cas: 1 721, ce qui suppose un taux d’infections par habitant de 0,11%

· Décédés: 124, soit un taux de mortalité par habitant de 0,008%

· Hospitalisations: 624, dont 104 admissions en USI

Haut: 766

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 7%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,61

· Destruction d’emplois: 26 245 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 15 750 qui toucheraient 120 000 travailleurs, selon les dernières estimations fournies le 15 avril.

· Secteurs les plus touchés: services, commerce et industrie.

· Poids dans le PIB national: 2,6%

NAVARRE

Avec des taux de contagion et de mortalité par habitant supérieurs à la moyenne nationale, en Navarre, environ 1 900 personnes restent hospitalisées par COVID-19.

La principale entreprise de Navarre, l’usine Volkswagen, avec 5000 travailleurs, est l’une des sociétés qui a soumis un ERTE, bien que la direction s’attende à reprendre progressivement la production à partir du lendemain 27, après avoir négocié des mesures de protection avec les syndicats. correspondant.

· Nombre de cas: 4 994, ce qui signifie un taux d’infection par habitant de 0,76%

· 409 décès, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,06%

· Hospitalisations: 1 907, dont 129 admissions en soins intensifs

Hauts: 1445

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 2%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,97

· Destruction d’emplois: 6 917 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: 6 056, dont 5 208 sont déjà en cours de traitement et comprennent 34 143 travailleurs, selon les données fournies cette semaine.

· Secteurs les plus touchés: services et industrie.

· Poids dans le PIB national: 1,7%

PAYS BASQUE

Avec des taux de contagion et de mortalité par habitant supérieurs à la moyenne nationale, le coronavirus maintient au Pays basque quelque 6 200 personnes hospitalisées, dont plus de 500 en USI.

La majeure partie de l’industrie basque, le secteur le plus touché de la région, a démarré après la panne au gaz moyen, mais la plus grande usine du Pays Basque, Mercedes-Benz de Vitoria – où sont fabriquées les mini-fourgonnettes et les fourgonnettes – continue de s’arrêter et a retardé son retour à l’activité jusqu’au lundi 27 prochain.

· Nombre de cas: 13 436, ce qui signifie un taux d’infection par habitant de 0,6%

· Décès: 1 167, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,05%

· Hospitalisations: 6 260, dont 516 ont nécessité une admission en USI

Hauts: 8136

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 3,7%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,94

· Destruction d’emplois: 22 994 membres de moins en mars.

· ERTE présenté: ERTE au Pays Basque a atteint 180 276 travailleurs -23% du total- et 25 904 entreprises, selon les données fournies ce mercredi.

· Secteurs les plus touchés: industrie.

· Poids dans le PIB national: 6%

LA RIOJA

La Rioja a le taux d’infection par habitant le plus élevé d’Espagne, avec 1,21%.

Dans la région, où de nombreuses entreprises du secteur de la chaussure et du textile ont “reconverti” leur production pour fabriquer du matériel sanitaire, comme des blouses, des masques et des écrans de protection, les syndicats agraires craignent que la restriction des mouvements ne mette en danger la main. des travaux nécessaires au “désherbage” du vignoble.

· Nombre de cas: 3 839, soit un taux de contagion par habitant de 1,21%

· Décès: 303, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,09%

· Hospitalisations: 1 331, dont 82 ont nécessité une admission aux soins intensifs

Hauts: 1937

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 6,7%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,72

· Destruction d’emplois: 4 295 membres de moins en mars.

· ERTE a déposé: 4 161 et l’estimation est qu’ils affectent environ 20 000 travailleurs, selon les données au 22 avril.

· Secteurs les plus touchés: services et industrie.

· Poids dans le PIB national: 0,7%

CEUTA

Avec des taux d’infection et de décès d’habitants inférieurs à la moyenne espagnole, dans la ville autonome, le COVID-19 a provoqué la présentation de près d’un millier d’ERTE qui touchent près de 3 000 travailleurs.

· Nombre de cas: 118, ce qui signifie un taux d’infection par habitant de 0,13%

· Décédés: 4, soit un taux de mortalité par habitant de 0,004%

· Hospitalisations: 9, dont 4 ont subi des soins intensifs.

Hauts: 76

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 0,9%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 1,21

· Destruction d’emplois: 859 membres de moins en mars.

· ERTE a présenté: Les candidatures de 994 entreprises ont été acceptées, affectant un total de 2 845 travailleurs suspendus et 108 réductions des heures de travail, ce qui représente 12% de l’emploi de la ville, selon les données fournies cette semaine.

· Secteurs les plus touchés: hôtellerie et commerce.

· Poids dans le PIB national: 0,1%

MELILLA

La ville autonome présente en pourcentage l’une des meilleures données d’Espagne concernant les infections, les décès et l’évolution de la pandémie au cours des deux dernières semaines.

. Nombre de cas: 107, soit un taux d’infection par habitant de 0,12%

· Décès: 2, ce qui signifie un taux de mortalité par habitant de 0,002%

· Hospitalisations: 44, dont 3 ont nécessité une admission en USI

Haut: 55

· Diminution du nombre de cas au cours des deux dernières semaines: 8,4%

· Nouvelles infections pour chaque cas (nombre R0): 0,64

· Destruction d’emplois: 606 membres de moins en mars.

· ERTE présentés: 520 ERTE affectant un total de 2 075 travailleurs ont été traités favorablement, selon les données en date du 23 avril.

· Secteurs les plus touchés: hôtellerie et petites entreprises

· Poids dans le PIB national: 0,1%