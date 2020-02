Rafa Nadal bat Andújar sans trop de peine lors de ses débuts à Acapulco | Sports pratiques

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal, numéro deux mondial, il est revenu à la compétition cette dernière aube à Acapulco et l’a fait avec une victoire solvable sur son compatriote Pablo Andújar, qu’il a battu 6-3 et 6-2.

Ce n’était pas dans un match particulièrement brillant du joueur des Baléares, qui avait du mal à démarrer. En fait, Andújar a commencé à envoyer 2-0, cependant, Nadal a réagi à temps pour finir par gagner les deux sets avec un certain confort.

Pablo Andújar, numéro 54 dans le classement de la ATP, a enduré autant que le rythme du joueur Manacori, qui devenait chaud avec le passage des minutes. Il n’a jamais cessé de se battre et de se battre, mais Rafa Nadal est passé de moins en plus et a fini par jouer à un niveau élevé, montrant qu’il est revenu avec confiance et de bons sentiments pour faire face à cette tournée par Mexique et les États-Unis, le dernier avant de commencer sa partie préférée de la saison, celle de l’argile.

“La chose la plus importante après un certain temps sans compétition a été de gagner. J’avais besoin d’un match comme aujourd’hui prendre un rythme “, ont été les premiers mots de Rafa Nadal après avoir achevé son premier triomphe à Acapulco.

Bien que ce ne soit pas un objectif prioritaire pour lui en ce moment, la victoire dans le tournoi donnerait au joueur de tennis Manacor le numéro un mondial, un privilège que le Serbe détient désormais Novak Djokovic, qui joue le tournoi de Dubaï cette semaine.

Lors de son prochain match, Rafa Nadal affrontera le jeune Serbe Miomir Kecmanovic, de seulement 20 ans et qui a prévalu au premier tour à l’Australian Alex De Miñaur, un autre des jeunes talents du circuit ATP.

Victoire de Pedro Martínez

Il a aussi espagnol Pedro Martinez a battu le moldave Radu Albot 6-3 et 6-2, passant au tour suivant. Ce même fait certains des principaux favoris du tournoi mexicain comme l’allemand Alexander Zverevle Canadien Felix Auger Alliasime ou le bulgare Grigor Dimitrov.

Moins chanceux était le seul espagnol qui a joué à Acapulco, Sara Sorribes, qui a dit au revoir à l’événement cette aube dernière quand il a été battu par la vétéran italienne Sara Errani, avec qui il a cédé 7-5 et 6-4.

