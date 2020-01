Rafa Nadal et David Ferrer inaugureront la Rafa Nadal Academy Koweït | Sports pratiques

La Académie Rafa Nadal Koweït Il s’ouvrira officiellement le mercredi 5 février prochain avec un match d’exhibition qui se mesurera Rafa Nadal avec David Ferrer, deux joueurs qui ont partagé de grands moments dans le circuit professionnel sur et hors piste.

Le premier projet universitaire et de formation numéro 1 au monde est né en 2016 avec l’inauguration de la Rafa Nadal Academy située à Manacor, sa ville natale. En 2019, l’expansion internationale est arrivée avec la création des complexes «Rafa Nadal Tennis Center» au Grand Palladium Hotel Costa Mujeres (Mexique) et au Sani Resort (Grèce).

Et en 2020, ce projet passionnant continue de grandir avec la naissance de la deuxième Académie du monde au Koweït., Un projet qui a été réalisé main dans la main avec le groupe Tamdeen, forme l’académie espagnole de tennis.

La deuxième Rafa Nadal Academy du monde aura pour objectif de devenir un centre de tennis de référence au Moyen-Orient et de soutenir la Fédération de tennis de Koweit développer un programme de promotion de ce sport dans le pays avec un projet d’entraînement dirigé par Nuno Márquez et les entraîneurs de l’Académie Rafa Nadal par Movistar déplacés au Koweït.

Les installations de l’Académie ont 8 pistes intérieures, 8 pistes extérieures, un stade en plein air de 1 500 personnes et un pavillon couvert polyvalent pouvant accueillir 5 000 spectateurs.

Nadal-Ferrer, un duel classique

Le duel entre Rafa Nadal et David Ferrer sera l’un des événements sportifs les plus marquants de l’histoire du Koweït et suscitera une grande émotion dans un pays qui attend avec impatience de recevoir le numéro 1 mondial. Rafa Nadal et David Ferrer s’affronteront un an seulement après leur dernière rencontre sur un court de tennis face à face.

C’était l’année dernière au Comte de Godó à Barcelone, où les Baléares sont venus dire après la rencontre: “C’est sa décision personnelle, mais au niveau du tennis, il n’est pas là pour aller nulle part.”

Seulement deux semaines plus tard dans le Mutua Madrid Open Javea a raccroché la raquette en recevant les éloges de tous ses coéquipiers. “Je tiens à vous féliciter pour toute votre carrière sportive et en particulier en tant que personne. Vous êtes un partenaire exceptionnel et vous avez toujours été tout au long de votre carrière. Vous nous manquerez non seulement les Espagnols, mais le tennis en général”, a-t-il ensuite reconnu dans le Caja Mágica el Manacorí sur David et une longue carrière qui s’est terminée avec 27 titres (dont l’ATP Masters 1000 à Paris), plus de 1000 matches sur le circuit (734-377), une finale à Roland Garros et la Masters Cup, ainsi que le n ° 3 du classement ATP comme plafond du classement mondial.

Il y a quelques mois à peine, David Ferrer était présent à la remise des diplômes de 29 étudiants de la Rafa Nadal Academy par Movistar en juin dernier, soulignant une fois de plus la relation étroite qui le relie à Rafa.

Nadal et Ferrer se sont rencontrés sur le circuit ATP Tour même à 32 occasions, avec un casting de 26 victoires pour Nadal et six autres pour Ferrer depuis qu’elles ont été mesurées pour la première fois à Stuttgart 2004. Les deux ont ensuite établi une belle rivalité sur la piste qui a duré plus de quinze ans et qui au Koweït signera un autre chapitre le jour où la Rafa Nadal Academy Kuwait ouvre ses portes.

