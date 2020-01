Rafa Nadal survit à une grande bataille contre Kyrgios et Muguruza impressionne | Sports pratiques

Rafa Nadal Il laisse échapper un cri de joie, cela vient de son cœur et reflète l’agonie vécue tout au long du troisième set contre Nick Kyrgios. Cela a été une bataille de plus d’une heure et dix minutes, mais envoyez 2-1 dans le match et caresse les quarts de finale.

Il suffit de clore le match en quatre sets (6-3, 3-6, 7-6 et 7-6), n’a jamais pris de retard sur le tableau de bord, mais l’Australien l’a ramené à la limite. Les deux joueurs retracent le résultat de leur dernière confrontation Wimbledon et le joueur de tennis espagnol revient aux quarts de finale de la Open d’Australie. Sa légende continue.

Mais pour franchir la ligne d’arrivée, il faut passer par plus de trois heures de pure intensité, pour tendre les nerfs et faire ressortir tout ce tennis qu’il a encore dans ses 33 ans.

Kyrgios appliquez le courage et le talent, tandis que Nadal attend accroupi. C’est le plan que chacun a imaginé dans sa tête et qu’ils essaient d’appliquer avec sa raquette. Le manacorí, qui ne comprend pas les jeux de notation ou de relaxation, prend la première bouchée du deuxième quart de service de son rival, l’arrache et lance le premier message, ‘ou vous êtes concentré chaque minute, ou vous pouvez aller emballer “.

Hommage à Kobe Bryant

Mais l’idole locale talentueuse et jeune saisit le message au début. Il a sauté sur la piste avec la chemise de Kobe Bryant, Il s’est échauffé avec elle et veut lui rendre le meilleur hommage possible pendant le match. Depuis l’octroi de cette pause est un service inflexible. Il n’a pas le temps de récupérer le temps perdu lors du premier set, mais il parvient à équilibrer le match dans le deuxième set. Esquivez la «pause» initiale et passez-en une Nadal Il vaut la peine de lier le concours. Le Rod Laver explose car la bataille prévue est déjà sur la bonne voie.

Le troisième set met la chair de poule à chacun des spectateurs qui suivent le match en Melbourne Park ou à la télévision Les deux touchent la perfection sur la piste et survivent à chaque changement de service avec calme; au début de l’ensemble avec plus de tranquillité et à l’approche des jeux décisifs avec un coup d’effort et de sacrifice.

Le troisième set, décisif

Jusqu’à ce que Kyrgios se casse les jambes dans sa carrière, il ne donne pas de ballon, il se défend comme il l’a rarement fait dans sa carrière et n’accorde pas d’opportunités à Nadal, qui continue d’accumuler des vainqueurs avec son «drive», spectaculaire tout au long du match. Ainsi, il n’y a pas d’autre solution à l’ensemble que de le régler dans un bris d’égalité face à un chien. Celui qui le remportera ne fermera pas la partie, mais ils savent tous les deux que cela semble un moment crucial pour le résultat.

Là tous les deux démontrent qu’ils sont des athlètes de chair et de sang. Ils donnent des points pour l’histoire, mais ils vacillent au moment de la vérité. Kyrgios ne veut pas réfléchir et risque trop de commettre une double faute qui donne une balle de set à Nadal, mais le numéro un mondial attrape son bras et rend le cadeau. La surface des nerfs en Australie centrale avant le champion de 19 grands fermez le partiel par 8-6. Étape géante

Tout semble viser une fin tranquille. Nadal, suite à un scénario prévisible du dernier set, rompt le service de Kyrgios au début du quatrième set, mais l’Australien, qui fait preuve de plus de courage que jamais, donne des coups de pied et résiste. Il avance ses services avec de grandes premières et des points rapides et quand le manacorí prend son envol pour gagner le match, il obtient son meilleur tennis pour développer les plans de l’espagnol. Il enlève le service et envoie la réunion à une autre égalité avec tout ce qui est en jeu.

Et il est là, dans un autre de ces moments chauds où il réapparaît sur la piste cette version de Nadal excelsa, qui ne fait pas d’erreurs, qui sert bien, qui domine par le bas et qui défend l’indéfendable. Ce sont les ingrédients que tant de succès lui ont donnés dans sa carrière.

Il les applique du premier au dernier et clôt la réunion à la première occasion, sans accorder plus de vies supplémentaires à un adversaire qui ne cesse d’être dangereux ou de menacer la première raquette ATP.

L’Autrichien Dominic Thiem sera le prochain adversaire de Rafa Nadal en quart de finale

Après un affrontement merveilleux et déterminé dans l’épopée, Nadal lève les bras au ciel et embrasse (encore) les quarts de finale. Un pas de plus dans sa tentative d’atteindre les 20 tournois du Grand Chelem. Là, l’Autrichien attend Dominic Thiem, un autre rival de grande entité et que ce lundi a dépassé le Français Gael Monfils, démontrant qu’il est dans un grand moment de forme et qu’il exigera une autre grande version de Rafa Nadal si l’Espagnol veut être dans l’avant-dernière manche du tournoi.

Muguruza, lumineux, quartier

C’était à Roland Garros 2018 quand Garbiñe Muguruza foulé les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la dernière fois et à cette occasion finirait par perdre en demi-finale. Aujourd’hui, un an et demi après, la joueuse de tennis espagnole s’est qualifiée pour le tour final de la Open d’Australie après un autre grand match contre la Néerlandaise Kiki Bertens.

Le meilleur de tous est que Muguruza montre un magnifique tennis, qui rappelle ce joueur qui est venu gagner deux «gros» en Roland Garros et Wimbledon.

Dans ces huitièmes de finale de l’Open d’Australie, il a dépassé la neuvième tête de série, la Néerlandaise Kiki Bertens, l’une des meilleures joueuses de tennis au monde qui n’a pu que voir comment le cyclone Garbiñe l’a balayée du début à la fin, démontrant que son énorme La victoire de l’autre jour contre Svitolina n’était pas un mirage.

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova sera son prochain adversaire en quart de finale.

