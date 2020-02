L’Espagnol Rafael Nadal a reconnu ce samedi être conscient que sa carrière de joueur de tennis touche à sa fin, mais tant que le corps le retiendra, il continuera avec la même illusion.

“La fin se rapproche, mais j’apprécie toujours et tant que mon physique et ma tête me permettent de continuer à faire ce que je fais de manière compétitive, ici je vais continuer”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Acapulco.