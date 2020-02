Rafael Romero Marchent, pionnier du tournage des westerns en Espagne décède | Culture et divertissement

L’acteur, réalisateur, scénariste et bender Rafael Romero Marchent (Madrid, 1926), pionnier avec son frère Joaquin dans le tournage de westerns en Espagne, est décédé à 94 ans, a rapporté jeudi la Film Academy.

Fils et frère de cinéastes – deux frères réalisateurs et une sœur sœur – et marié à l’actrice et star Maruja Tamayo, veuve il y a de nombreuses années, le polyvalent madrilène a commencé sa carrière dans les années 40 avec de petits rôles qui ont fini par le séparer de la carrière médicale qu’il avait entreprise.