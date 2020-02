Le géant japonais du e-commerce Rakuten, qui entrera dans le secteur de la téléphonie mobile cette année, a annoncé aujourd’hui qu’il serait absent du Barcelona Mobile World Congress (MWC) par crainte de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Le cabinet a annoncé la décision dans un bref communiqué, et a justifié son absence en raison de la nécessité de garantir “la santé et la sécurité des clients, partenaires et employés”.