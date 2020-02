L’Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury ont obtenu leur premier titre du Grand Chelem après avoir été imposés en finale de l’Open d’Australie au couple local, et invités au tournoi, formé par Max Purcell et Luke Saville 6-4 et 6-2 .

Soixante-dix minutes ont valu au vétéran Ram de 35 ans d’obtenir son premier titre «majeur» après 58 participations et est devenu le joueur avec plus de tentatives avant de remporter un Grand Chelem.