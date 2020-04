Ramírez Cuéllar met en garde sur la vidéo d’une tentative d’approfondissement du conflit avec le CCE

Morena a dégroupé une vidéo dans laquelle des membres présumés du parti remettaient en question les propositions des employeurs pour protéger les emplois et les salaires de leurs travailleurs.

Alfonso Ramírez Cuéllar, président national de Morena, a affirmé que le parti politique s’était distancié de la vidéo dans laquelle des membres présumés de l’institution remettaient en question les propositions de l’initiative privée visant à protéger les emplois et les salaires de ses travailleurs, ainsi que les mesures économiques qui pourraient être prises face aux dommages causés par Covid -19.

Lors de son discours à la table d’analyse en direct Aristegui, il a considéré qu’il semblait que quelqu’un voulait utiliser Morena pour approfondir une divergence ou une confrontation avec le secteur des entreprises.

“Morena n’a absolument rien à voir avec cette vidéo, nous recherchons qui l’a supprimée, mais notre parti est totalement séparé du contenu, de la publication et de la diffusion de ce message qui est transmis par les réseaux “, a-t-il déclaré.

Le morenista a souligné qu’au Mexique, il y a aujourd’hui un gouvernement totalement différent du passé, car il a une santé financière reconnue internationalement pour la rationalité et l’honnêteté de ses dépenses, et qui, en même temps, a une solvabilité Moralité avec pratiquement toutes les organisations internationales pour la discipline de leurs finances.

En outre, il a affirmé que le président Andrés Manuel López Obrador était très attaché au pays, et que cela incluait non seulement les plus pauvres, mais aussi les petites et moyennes entreprises.

“Le président a été clair sur ce qui devrait être promu”, a-t-il déclaré.

Cependant, et également pendant le tableau d’analyse, Le député Morenista Dolores Padierna a déclaré que ce matériau avait été fabriqué par un groupe de députésBien qu’il ne sache pas s’il avait l’autorisation du coordinateur, car ils ont observé que personne ne défend le président.

#Communicated | #CCE “UN DIALOGUE OUVERT ET RESPECTUEUX EST LA SEULE FAÇON D’UNIR LE MEXIQUE” pic.twitter.com/jGyT1IbFAh

– CCE (@cceoficialmx) 10 avril 2020

Dans son discours, la journaliste Ana Lilia Pérez était d’avis que les messages diffusés par le monde des affaires mexicain sont des symboles et cela rend visible une division qui s’ajoute aux fausses informations, accentue une discussion entre les groupes d’entreprises eux-mêmes.

À cet égard, Ramírez Cuéllar a déclaré que ce qui est bon pour le pays en ce moment est d’être uni et d’évaluer périodiquement les événements à la fois en matière de santé et en relation avec le problème de l’emploi, afin d’avoir un diagnostic commun dès que possible.

De son côté, le écrivain Fabrizio Mejía Il a déclaré qu’en regardant simplement l’enregistrement, on pouvait savoir que ce n’était pas le discours de Morena, ni les images ni la musique de fond qu’ils utiliseraient pour lancer un message, alors il a décrit le fait comme une fausse nouvelle.

“Ce que je crois, c’est qu’il y a une division entre les employeurs, parmi ceux qui proposent de collaborer à la crise afin de ne pas perdre la consommation interne et ne pas perdre d’emplois”, a-t-il déclaré.

“Le fait est vraiment que ces 15 entreprises qui doivent 50 milliards de pesos paient le Trésor, ou font un plan de paiement en ce moment, pour ne pas faire ce qui a été fait dans d’autres crises telles que la crise AH1N1, quand Felipe Calderón s’est endetté au pays avec 5,2 trillions de pesos et augmenté la TVA à 16 pour cent. Ceux d’entre nous qui ont fini par payer pour la grippe de 2009 étaient les consommateurs », a-t-il ajouté.