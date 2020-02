Les Espagnols Albert Ramos, Pablo Andújar et Jaume Munar et l’Argentin Juan Ignacio Londero, champion en titre, ont remporté leurs matchs du tableau principal mardi et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Cordoba Open, tournoi ATP 250 disputé en Argentine.

Munar a battu le local Leonardo Mayer 6-4 et 6-3 et sera mesuré dans le prochain cas avec le premier chef de série, également l’Argentin Diego Schwartzman, numéro 14 dans le monde.