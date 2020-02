Ramos et Messi, les rois du classique | Sports

Sergio Ramos et Leo Messi sont les deux grandes références du Real Madrid et de Barcelone. Les icônes de deux géants et ennemis éternels. Des dirigeants qui, sur leur dos, assument la critique des mauvais moments, aussi la gloire du bien qui lève les verres au ciel qui ne se lasse pas de gagner. Ils sont les deux rois du classique et dans le duel du Bernabéu ils continueront à jouer dans un pouls qui n’a pas encore expiré.

Les carrières de Ramos et Messi sont plus proches de leur fin, mais ils ont encore une poignée de classiques à jouer après avoir écrit l’histoire. Le camero avec 43 a joué au sommet du classement des joueurs qui ont eu l’honneur de jouer un duel qui arrête le monde du football. L’Argentin dépassera 4 légendes telles que Paco Gento, Manolo Sanchís et Xavi Hernández.