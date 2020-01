Ramos, le nouveau roi du derby | Sports

Pour l’éternité, il a laissé son nom écrit à Lisbonne dans le derby madrilène le plus important de tous les temps. Une finale de Ligue des Champions qui a été teinte en rouge et blanc lorsque Sergio Ramos s’est élevé parmi tous à la 93e minute et d’un têtu a envoyé la finale à des prolongations dans la plus importante d’une course pleine de records. Un nouveau viendra s’ajouter ce samedi avec son 42 derby.

Il atteindra les grands du Real Madrid comme Paco Gento et Manolo Sanchís, des footballeurs qui ont consacré toute leur carrière à l’équipe de leur cœur. Ramos est arrivé à la Maison Blanche en 2005, après une formation dans la carrière de Séville et après sa première apparition dans l’élite.