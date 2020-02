L’Espagnol Albert Ramos, les Argentins Diego Schwartzman et Juan Ignacio Londero, le Chilien Christian Garín et le Serbe Laslo Djere ont remporté leurs matchs à l’Open de Cordoue en Argentine et se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’ATP 250.

Ramos s’est retrouvé avec le duel espagnol après avoir battu Pablo Andujar 6-3, 6 (4) – (7) 7 et 6-4.