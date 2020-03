Ramos: “Si nous avions été plus fins, ils en auraient pris plus” | Réseaux sociaux sportifs

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a décollé de sa poitrine après la victoire de son équipe contre Barcelone (2-0) en s’assurant que s’ils avaient été “plus fins ils auraient pris un peu plus de but” et se sont référés aux propos de Gerard Piqué dans ceux qui ont critiqué le match madrilène ont déclaré “avoir signé en remportant tous les classiques faisant une première mi-temps aussi mauvaise qu’il le dit”.

«C’est respectable, vous ne pouvez pas être d’accord avec tout le monde. Mais j’ai signé pour gagner tous les classiques avec ce résultat rendant une première partie aussi mauvaise qu’il le dit. Notre approche était de leur laisser le ballon et en deuxième mi-temps changer complètement, remonter et presser. Nous étions cool et peut-être pas à cause de l’usure du premier. Si nous avions été plus fins, ils en auraient pris plus », a-t-il déclaré.