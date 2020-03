Rand Paul est le premier sénateur américain à tester positif pour le coronavirus – . Miami (51)

Le sénateur du Kentucky, Rand Paul, a annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, dans un message publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

“Il se sent bien et est en quarantaine”, indique le message, ajoutant que le sénateur de 57 ans ne présente aucun symptôme et n’a été examiné que par précaution en raison de ses nombreux voyages et événements.

“Je n’étais au courant d’aucun contact direct avec une personne infectée”, ajoute le message.

– Le sénateur Rand Paul (@RandPaul) 22 mars 2020

