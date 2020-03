Rapports sexuels en période de coronavirus? Comment ne pas enfreindre les règles de distanciation – . Miami (51)

Les sexologues consultés par Efe conseillent des précautions dans les relations sexuelles en pleine expansion du coronavirus, comme toujours utiliser un préservatif ou éviter les baisers, mais ils défendent leur pratique comme un moyen de réduire l’anxiété.

Les experts soulignent que le désir sexuel peut décliner dans une situation aussi stressante qu’elle l’est aujourd’hui, avec l’accouchement à domicile dans un bon nombre de pays, mais ils recommandent de maintenir les rapports sexuels car leurs effets peuvent être bénéfiques pour la santé.

Le médecin spécialisé dans la prostate, la peyronie et la médecine sexuelle, François Peinado, qui a répondu aux questions des citoyens sur le coronavirus et la sexualité en ligne, prévient que bien qu’il n’y ait aucune preuve que COVID-19 puisse être présent dans les sécrétions vaginales ou le sperme Il existe des tests de transmission oro-fécale, cette pratique doit donc être évitée.

Pour éviter les risques, en particulier si l’on soupçonne que vous pourriez être infecté, il recommande d’utiliser un préservatif et n’oubliez pas que le lavage des mains est plus important que jamais avant et après toute relation sexuelle.

De plus, pour éviter la propagation à travers des gouttelettes respiratoires, il déconseille de s’embrasser pendant l’acte et d’essayer des postures qui minimisent la transmission de l’air comme celles dans lesquelles une personne est dos à l’autre.

Vous devez également éviter les contacts sexuels avec des personnes en dehors de notre cercle intime et la coexistence quotidienne, et attendre la fin de l’accouchement pour avoir un contact physique.

Comme alternative au sexe pénétrant, Peinado offre d’autres moyens d’exprimer l’érotisme comme le sexting, les appels vidéo, la lecture érotique et la masturbation, qui n’est pas diffusé par COVID-19.

Le médecin affirme également que, malgré la prédiction d’un “baby-boom” pendant la quarantaine, la présence d’enfants toute la journée à la maison et la distance entre les personnes, entraveront ou diminueront le nombre de relations sexuelles.

Selon une enquête YouGov, seulement 3% des femmes et 5% des hommes ont déclaré qu’ils auraient des relations sexuelles dans l’isolement.

La psychologue clinicienne et sexologue Carmela Cobo, dans des déclarations à Efe, souligne que le manque de désir est normal, car cette nouvelle situation d’isolement a des répercussions et affecte tous les niveaux, y compris sexuel.

Malgré cela, il recommande de ne pas négliger la pratique sexuelle en ce moment pour les avantages qu’elle apporte à notre santé, à la fois physiquement et mentalement: elle renforce le système immunitaire, abaisse la pression artérielle, détend, facilite le sommeil et est un puissant analgésique.

“Il est temps de se réinventer et d’utiliser des options que nous n’avions pas envisagées jusqu’à présent, comme les sex toys”, ajoute Cobo. Pour les garder propres, utilisez simplement du savon et de l’eau et lavez-les pendant au moins 20 secondes.

“Nous devons entretenir nos relations de couple, qui doivent également s’accompagner de contacts et de soucis l’un pour l’autre, cela ne peut pas être uniquement une question de sexe. Si la relation du couple était bonne, elle peut sortir super fortifiée de cette situation, si elle était mauvais, cela finira peut-être par le détruire “, souligne-t-il.

“Pour ceux qui ne présentent aucun symptôme et qui sont isolés depuis plusieurs jours, les relations sexuelles avec précautions peuvent être un bon moyen de s’amuser, de rester en contact et de soulager l’anxiété causée par la situation de confinement”, ajoute le Dr Peinado.

Bien qu’il prévienne que les personnes qui ne vont pas bien, qui ont des maladies qui peuvent aggraver l’infection au COVID-19 (poumons, cœur, système immunitaire ou pathologies cancéreuses), et bien sûr celles qui sont infectées, ne devraient pas avoir de relations sexuelles. par le coronavirus.

