Raquel Sánchez Silva, ambassadrice de la mode espagnole | Le style

La présentatrice de l’émission “Maestros de la Costura”, Raquel Sánchez Silva, est devenue la “meilleure” ambassadrice de la mode espagnole, une “toile vierge” dans la vitrine hebdomadaire fournie par l’émission télévisée, comme le défend la styliste de «talent show» Elena de Lorenzo.

Le chef du style depuis la première édition du programme de couture de la télévision espagnole, historien de l’art et costumier de séries comme “West. Vivre sans permission”, “L’ambassade” ou “Le Prince”, explique que Raquel Sánchez Silva ” c’est comme une toile vierge. Tout a l’air bien. “

Depuis sa création, la production du programme a considéré qu’en plus d’un concours, il devait être un défilé de mode espagnole et avec ces mèches a commencé à travailler sur les collections qui étaient présentées sur les podiums espagnols à cette époque.

“Tous les designers ont ouvert les portes de leurs ateliers” pour faciliter que le programme puisse exposer “le grand design que nous avons dans notre pays”, dit-il.

Le lien et la passion de Raquel Sánchez Silva pour le monde de la mode et son “professionnalisme” facilite la tâche.

“Elle a vu ce que nous avons dit, mais il y a d’abord un travail commun précédent auquel elle contribue avec des idées courageuses et audacieuses”, explique De Lorenzo.

Précisément, le styliste estime que le «succès» réside à ce stade. “Raquel laisse très convaincue du vêtement qui ressemble à chaque programme et le défend naturellement. Tout lui va.”

La styliste explique que si les collections de chaque créateur sont analysées – “on ne se rapproche de rien” – elles essaient d’adapter le contenu du programme à la garde-robe. De là, ils sélectionnent les vêtements pour qu’ils s’adaptent au sujet à traiter.

De la même manière, si une créatrice invitée vient, comme la «déférence», elle essaie de faire en sorte que la présentatrice fasse partie de ses créations. La même chose se produit s’ils visitent l’atelier de l’entreprise: “Nous essayons de faire en sorte que leurs créations les représentent”, dit-il.

De Lorenzo Je ne me souviens pas d’un moment particulièrement difficile pour choisir une robe, car ils sont sûrs qu’ils sont “chanceux” d’avoir la collaboration des créateurs. “Nous sommes confrontés aux défis grâce à cette collaboration et au grand talent qui existe dans notre pays.”

C’est peut-être pourquoi son plus grand défi est de surmonter un “look” par rapport au précédent. “Nous avons placé la barre très haut et nous devons maintenir ce niveau”, en mettant toujours en valeur le “talent” et la “qualité” de la mode espagnole.

Mais il déplore que dans chaque édition “il y a des dessins qui restent sur le chemin”, bien qu’ils essaient de reprendre la saison suivante les signatures qui ne pouvaient pas être dans la précédente.

Le fait que le présentateur montre plus de pièces la nuit marque l’heure à laquelle le programme est “diffusé”. Et d’autre part, le styliste soutient que la créativité des dessins est plus “renforcée” dans les vêtements de nuit où vous pouvez percevoir un travail plus artistique, avec un design plus riche et “spectaculaire”, avec beaucoup de “fantaisie”.

Le vestiaire du jury passe également par ses mains: Lorenzo Caprile, María Escoté et Alejandrou Palomo (Palomo Espagne) Ils ont aussi leurs critères.

Bien que les deux derniers introduisent des vêtements de leurs collections dans les vestiaires du programme, De Lorenzo prévient que les trois jurys sont des professionnels “généreux” et “reconnaissants”, qui comprennent qu’ils doivent être des ambassadeurs d’autres collections.

“Ce ne sont pas des présentateurs, ce sont des créateurs qui présentent et il faut respecter leurs goûts et leur trajectoire”, explique De Lorenzo.

Avec Caprile Il y avait une piscine pour décider de votre garde-robe. “Il est passionné par les photos et les vestes en tweed”, c’est pourquoi il est très courant de les retrouver dans ses vestes.

Les responsables du programme n’ont cependant pas pensé à “habiller” les candidats, un moyen de renforcer qui ils sont, “de respecter leur personnalité” et ainsi de faire en sorte que le public se sente plus identifié à une maîtresse de la maison ou avec l’apprenti le plus “excentrique”.