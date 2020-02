RCDE Stadium, le premier stade d’Espagne à aller seul avec le mobile | Sports

Le RCD Espanyol et CaixaBank ont ​​développé une application pionnière qui fera du stade du club catalan, le stade RCDE, le premier en Espagne auquel les fans pourront assister uniquement accompagnés de leur téléphone portable, sans avoir besoin de transporter de l’argent, des cartes ou billets physiques

L’application, qui sera disponible dans les 15 prochains jours pour les systèmes d’exploitation iOS et Android, est conçue pour que les abonnés et les téléspectateurs sporadiques aient à leur disposition une application facile, sécurisée et intégrée pour prendre toutes les dispositions et les achats nécessaires.