Rébellion dans quatre prisons de São Paulo et évasion de prisonniers en raison de mesures contre le coronavirus

(CNN espagnol) – Les centres pénitentiaires de Mongaguá, Tremembé et Porto Feliz, au Brésil, ainsi que l’aile du régime semi-ouvert du pénitencier II de Mirandópolis, ont enregistré lundi des actes d’insurrection, selon le Secrétariat de l’administration pénitentiaire de l’État de São Paulo.

Selon ladite institution, la raison en serait la suspension du départ temporaire de milliers de prisonniers prévu pour ce mardi.

Le Secrétariat de l’administration pénitentiaire de São Paulo fait valoir qu’une telle suspension était nécessaire car le départ de plus de 34 000 détenus dans un régime semi-ouvert “pourrait accroître le potentiel d’installation et de propagation du nouveau coronavirus dans une population vulnérable, ce qui génère des risques pour la santé des travailleurs et interne ».

Le gouvernement de São Paulo s’efforce de compter les prisonniers pour déterminer le nombre exact de fugitifs après les émeutes dans ces centres.

Le Groupe d’intervention rapide (GIR) et la Police militaire de l’État de São Paulo ont été activés pour contrôler la situation.

Le gouverneur de São Paulo, Jõao Doria, a affirmé qu’il n’y avait pas de blessés ou de morts dans ces rébellions et a souligné que São Paulo a la plus grande population carcérale du pays.

