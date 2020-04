Récession profonde de l’AL due au coronavirus; Le Mexique très exposé: Cepal

La région fait face à la plus forte baisse de PIB qu’elle ait jamais connue, et le Mexique est l’un des pays les plus exposés, selon l’agence.

L’Amérique latine est confrontée au début “d’une profonde récession”, avec une contraction du produit intérieur brut (PIB) régional qui atteindra 1,8% à 4% en 2020 en raison de l’expansion mondiale du coronavirus, a estimé la CEPALC ce vendredi.

«Nous sommes confrontés au début d’une profonde récession. Nous sommes confrontés à la plus forte baisse de croissance de la région », a déclaré Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Eclac), une agence technique des Nations Unies basée à Santiago.

L’expansion du coronavirus aura un impact particulier sur les pays d’Amérique latine, qui connaissaient déjà un contexte économique faible après la croissance médiocre enregistrée en 2019, de seulement 0,1%.

Dans ce scénario, la baisse de l’activité économique des principaux partenaires commerciaux de la région, la baisse de la valeur des matières premières et le coup porté dans des domaines tels que le tourisme, conduiront la région à une baisse du PIB dans une gamme de 1,8% à 4%.

La contraction de 1,8% ne prend en compte que les effets en Amérique latine de la chute économique de la Chine, principal partenaire commercial de la région, mais si l’effondrement économique des pays qui composent l’Union européenne, les États-Unis et le reste du pays s’ajoute. Dans la région, l’impact sera beaucoup plus important, dans une fourchette de 3 à 4%, a expliqué Bárcena lors de la présentation du rapport Amérique latine et Caraïbes face à la pandémie COVID-19: effets économiques et sociaux.

Le Mexique, parmi les plus exposés

L’interruption des chaînes d’approvisionnement, à commencer par les fournisseurs chinois, puis par la production européenne et américaine, toucherait principalement le Mexique et le Brésil, dont les secteurs manufacturiers sont les plus importants de la région, a indiqué Cepal dans son document.

Il a expliqué qu’en termes de tourisme, dans un scénario avec une baisse des recettes touristiques de 10% en 2020 dans la région, le PIB du Mexique diminuerait de 0,3 point de pourcentage, mais dans un scénario plus négatif, dans lequel les recettes touristiques chuté de 30%, la baisse serait de 0,8 point de pourcentage.

Il a indiqué que l’impact final du coronavirus sur le tourisme dépendra des répercussions des actions sanitaires et socio-économiques dans les pays et régions d’où proviennent la majorité des visiteurs.

Concernant les exportations, les pays pétroliers connaîtront la plus forte perte de valeur des ventes à l’étranger.

Le Mexique, le Venezuela, l’Équateur et la Colombie peuvent être les plus touchés, car leurs coûts de production sont plus élevés que ceux de nombreux autres producteurs et, par conséquent,

ils ont moins de capacité à résister à une période prolongée de bas prix, a expliqué Eclac.

L’agence a estimé que le Mexique et le Chili seraient les pays les plus exposés à une baisse des exportations de la Chine, qui fournit environ 7% de ses intrants intermédiaires.

En outre, le Mexique est le pays le plus exposé aux changements des conditions de l’offre et de la demande aux États-Unis, en particulier dans le secteur manufacturier.

Avec le Chili et le Brésil, le Mexique serait l’un des pays les plus exposés à l’évolution de l’offre et de la demande dans l’Union européenne, car environ 5% de son PIB dépend de la valeur ajoutée des secteurs des services et de la fabrication en ce marché.

