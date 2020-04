Recette de barres d’évier de cuisine de Procrastibaking

Procrastibaking

La pâtissière et blogueuse bien-aimée Erin Gardner fournit le guide ultime de la procrastibaking avec fierté et détermination dans cette collection inspirée de 100 recettes, des projets faciles d’une heure aux affaires du week-end. Des gâteries du matin au cas du lundi aux gâteaux de pain tardifs et aux gâteaux de craintes de réussite, ce livre contient un chapitre pour chaque besoin de procrastibaking et des recettes pour satisfaire toute envie de distraction. Vous ne ressentez pas ce projet de travail? Travaillez plutôt sur quelques barres de beurre d’arachide. Papier à terme dû demain? Faire des biscuits sans cuisson-tarte à la crème fera couler les jus créatifs. Votre belle-mère a-t-elle canalisé Scrooge? Cela nécessite un chef-d’œuvre procrasti, comme une maison de pain d’épice … à partir de zéro.

Alors ne vous inquiétez pas. Posez les fournitures de nettoyage. Ignorez les e-mails. Offrez-vous une pause bonheur.

Il est temps de tergiverser.