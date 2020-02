Recette de biscuits aux pépites de chocolat au chocolat avec noisettes

Cuisson de rage

Plus de 50 recettes, courts essais et citations de certains des meilleurs boulangers, activistes et femmes au franc parler de notre pays aujourd’hui – ce livre de cuisine encourage les femmes à utiliser le sucre et le sass comme moyen de défendre, de résister et de protester.

Depuis les élections de 2016, de nombreuses femmes à travers le pays ont ressenti de la rage, de la fureur et de la frustration, se demandant comment nous sommes arrivées ici. Certains agissent en appelant leurs sénateurs, certains écrivent des chèques, certains rejoignent des groupes activistes, marchent, peignent des pancartes, attrapent leurs filles et leurs fils et élèvent la voix. Mais pour beaucoup, ils se tournent également vers leur plus grand confort: leur cuisine.

La cuisson a une nouvelle signification dans le monde d’aujourd’hui. De nos jours, la pâtisserie peut être un moyen d’exprimer nos sentiments sur l’état actuel de notre société. Rage Baking propose plus de 50 recettes de biscuits, gâteaux, tartes et tartes ainsi que des essais, des réflexions et des interviews inspirants avec des boulangers bien connus et des femmes et des militants passionnés, dont Dorie Greenspan, Ruth Reichl, Carla Hall, Preeti Mistry, Julia Turshen, Pati Jinich, Vallery Lomas, Von Diaz, Genevieve Ko et des écrivains comme Rebecca Traister, Pam Houston, Tess Raffery, Cecile Richards, Ann Friedman, Marti Noxon et bien d’autres.

En temps opportun, amusant et créatif, ce livre de cuisine s’adresse aux boulangers qualifiés et débutants qui recherchent de nouvelles façons d’utiliser leurs compétences les plus douces pour combiner nourriture et activisme. Contenant une collection de recettes satisfaisantes et délicieuses, Rage Baking réunit des femmes aux vues similaires qui sont passionnées par la cuisson et le changement.