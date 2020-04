Recette de crêpes aux bleuets et à l’avoine sans œufs

Image: Bleuets du Chili

Si vous vous ennuyez un peu des crêpes traditionnelles, pourquoi ne pas essayer de préparer ces délicieuses crêpes à l’avoine et aux bleuets sans œufs? Une bonne option pour le petit déjeuner, la banane et l’avoine sont des sources d’énergie à libération lente, qui vous aideront à rester satisfait jusqu’au déjeuner. De plus, l’avoine contient une fibre soluble appelée bêta-glucane, qui peut aider à réduire le cholestérol. Et en plus de donner une saveur fruitée à vos crêpes, les bleuets sont une excellente source de vitamine C et ont également des effets antioxydants. Nous vous recommandons de servir vos crêpes avec un filet de miel – ou, si vous voulez les garder végétaliennes, le sirop d’érable fonctionne aussi bien.

Pour 2 personnes

100g d’avoine

1 cuillère à café de levure chimique

Pincée de sel

½ cuillère à café de cannelle moulue

50 g de bleuets, plus un supplément à servir

1 banane mûre

150 ml de lait d’amande non sucré

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 cuillère à soupe d’huile de coco

Miel ou sirop d’érable, pour servir (facultatif)

1 Broyer l’avoine en farine dans un robot culinaire, puis verser dans un bol à mélanger et incorporer la levure chimique, le sel et la cannelle. Coupez les myrtilles en deux.

2 Placer la banane, le lait d’amande et l’extrait de vanille dans le robot culinaire et mélanger jusqu’à consistance lisse. Versez le mélange humide dans le mélange sec et remuez jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé, puis incorporez doucement les bleuets.

3 Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile de coco dans une poêle. Verser quelques cuillères à soupe de pâte dans les bassins de la poêle et cuire 2 à 3 minutes, puis retourner et cuire encore une minute jusqu’à cuisson complète. Répétez avec le reste du mélange.

4 Servir les crêpes garnies d’un filet de miel ou de sirop d’érable, plus quelques myrtilles supplémentaires.

Recette gracieuseté des bleuets chiliens

