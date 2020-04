Recette de pain aux bananes incontournable de Dominique Ansel

Y a-t-il quelque chose de plus intime que de transformer des bananes trop mûres en un régal savoureux que toute la famille appréciera? Le chef pâtissier de renom Dominique Ansel partage sa recette de pain de banane de base préférée et taquine les moyens de passer au niveau supérieur dans cette sélection spéciale de son nouveau livre EVERYONE CAN BAKE.

J’ai goûté du pain aux bananes pour la première fois quand j’ai déménagé en Amérique. Même s’il est traditionnellement cuit dans un moule à pain, j’ai tellement aimé sa saveur que j’ai pensé qu’il pourrait être un élément pour construire encore plus de desserts. Sa texture indulgente – humide et facile à trancher – m’a permis de l’expérimenter. Je l’ai intégré dans des gâteaux en couches. J’ai ajouté des ingrédients, comme la citrouille, la fraise et la courgette, et j’ai aussi adoré ces variations. Pensez différemment à ce pain aux bananes classique et essayez de l’élever à de nouveaux niveaux.

FAIT DU: Un gâteau rond de 8 pouces (20 cm) ou un gâteau au pain de 81⁄2 x 41⁄2 pouces (21 x 11 cm)

TEMPS: Environ 1 heure 30 minutes

Ingrédients

2 tasses (400 grammes) de sucre granulé 2 tasses (250 grammes) de farine tout usage, plus encore pour épousseter 3/4 cuillère à café (3 grammes) de bicarbonate de soude 3/4 cuillère à café (2 grammes) de noix de muscade moulue 1 cuillère à café (5 grammes) de sel 1 cuillère à café (5 grammes ) poudre à pâte3 gros œufs (environ 150 grammes) 2 tasses (400 grammes) de bananes trop mûres, pelées et écrasées (environ 4 bananes) 14 cuillères à soupe (200 grammes ou environ 1 3/4 bâtonnets) de beurre non salé, fondu, et plus encore pour le graissage

Équipement

Moule à gâteau rond de 8 pouces (20 cm) ou un moule à pain de 8 1⁄2 x 4 1⁄2 pouces (21 × 11 cm)

Instructions

1. Préchauffez le four: Préchauffez le four à 350 ° F (175 ° C). Beurrer le fond, les côtés et

bords d’un moule à gâteau rond de 8 pouces (20 cm) ou d’un moule à pain de 81⁄2 x 41⁄2 pouces (21 x 11 cm). Versez

un peu de farine et secouez-la jusqu’à ce que la casserole soit uniformément enrobée, puis retirez l’excédent de farine. *

* Si vous utilisez un moule à pain, vous pouvez tapisser le fond et les côtés de papier parchemin au lieu de le beurrer et de le fariner. (Cela rend le nettoyage un peu plus facile.)

2. Mélanger les ingrédients secs: Mélanger le sucre, la farine, le bicarbonate de soude, la muscade, le sel,

et levure chimique dans un grand bol.

3. Faire la pâte: Fouetter les œufs dans un grand bol séparé. Incorporer la purée de bananes. Verser le mélange d’oeufs sur les ingrédients secs et fouetter jusqu’à homogénéité. Incorporer le beurre fondu.

4. Cuire le gâteau: Verser la pâte dans le moule préparé, en la remplissant à 3⁄4 po (2 cm) de

le haut (vous pouvez avoir de la pâte supplémentaire). Cuire jusqu’à ce que le gâteau soit doré, environ 1 heure.

Il y a trois façons de vérifier si c’est fait:

Jiggle it: Le gâteau devrait se tortiller un peu au milieu. S’il bouge beaucoup, ce n’est pas prêt. Poussez-le: appuyez doucement sur le haut; il devrait rebondir à votre contact. Poke it: Collez un cure-dent ou un couteau d’office au centre du gâteau. S’il sort propre, c’est fait.

5. Cool et démouler le gâteau: Laissez le gâteau refroidir dans la poêle pendant 15 minutes. Pendant que le gâteau est encore chaud, sortez-le du moule. Laissez refroidir complètement si vous l’utilisez pour construire un gâteau de couche. Sinon, tranchez et mangez encore chaud.

Espace de rangement

Le pain aux bananes peut être emballé hermétiquement dans une pellicule plastique ou placé dans un récipient hermétique et conservé à température ambiante jusqu’à 2 jours. Pour un stockage plus long, enveloppez-le hermétiquement dans une pellicule plastique, placez-le dans un récipient hermétique et congelez jusqu’à 3 semaines. Pour utiliser le pain aux bananes congelé, retirez-le du récipient hermétique et transférez-le au réfrigérateur (toujours dans la pellicule plastique) pour le décongeler pendant au moins 3 heures ou jusqu’à une nuit, jusqu’à ce que le pain aux bananes soit à nouveau tendre.

Associez-le avec…

REMPLISSAGES RECOMMANDÉS: caillé, confiture, compote, mousse, ganache fouettéeFINITIONS RECOMMANDÉES: crème au beurre, glaçage, crumble streusel

Deux idées pour démarrer

Une couche: trancher, griller et recouvrir de beurre et de confiture

Deux couches: Mousse au beurre d’arachide (trouver la recette à la page 195 de TOUT LE MONDE PEUT CUIRE), entre les couches et sur le dessus, avec des bananes caramélisées (page 238)

Showstopper

Pain aux bananes (page 58 de TOUT LE MONDE PEUT CUIRE): Fini avec des bananes caramélisées et de la crème chantilly châtaigne-whisky (page 253)

Si vous avez apprécié cette recette, vous aimerez peut-être aussi: Recette de barres d’évier de cuisine de Procrastibaking

Extrait de Tout le monde peut cuire de Dominique Ansel. Copyright © 2020 par l’auteur. Utilisé avec l’autorisation de l’éditeur. Tous les droits sont réservés.