Rechercher si des cellules immunitaires hyperactives provoquent la mort de COVID-19 | L’avenir

Un consortium international de scientifiques étudie si les cellules immunitaires hyperactives sont à l’origine des cas les plus graves de COVID-19, ceux qui développent le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), qui chez la plupart des patients nécessite une ventilation mécanique et qui, dans le pire des cas, il provoque la mort.

Déterminer si ces cellules sont ou non la cause pourrait ouvrir une nouvelle voie de traitement pour COVID-19.

Et c’est qu’une réponse immunitaire efficace protège contre de nombreuses maladies mais parfois cette réponse peut être inefficace – elle permet aux maladies de se développer – ou hyperactive, ce qui provoque des maladies auto-immunes et attaque le corps lui-même.

Le consortium, appelé NETwork et composé de onze organisations internationales, dont le Laboratoire de Cold Spring Harbor, les Instituts de recherche médicale Feinstein et l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), il examine si les cellules immunitaires hyperactives sont à l’origine de la des cas plus graves de ce coronavirus.

Hyperactivité des globules blancs

Un article publié dans le Journal of Experimental Medicine rappelle que les patients atteints d’une infection grave au COVID-19 développent un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), avec inflammation pulmonaire, sécrétions dans les voies respiratoires, lésions pulmonaires étendues et caillots sanguins, certains des dommages qui sont difficiles à gérer et qui nécessitent généralement une ventilation mécanique, et même alors, un grand nombre de patients meurent.

Les chercheurs suggèrent que la gravité du COVID-19 pourrait être le résultat de l’hyperactivité des globules blancs appelés neutrophiles, présents dans la circulation sanguine et capables de détecter et de tuer les bactéries.

Pour ce faire, les neutrophiles utilisent des pièges extracellulaires (NET), des réseaux d’ADN qui libèrent des substances qui immobilisent, piègent et détruisent les microbes, mais qui, dans le cas du SDRA, attaquent également le tissu pulmonaire et d’autres organes.

“Compte tenu des similitudes évidentes entre la présentation clinique de COVID-19 sévère et d’autres maladies connues imputables aux réseaux, telles que le SDRA, nous proposons que les réseaux en excès puissent jouer un rôle important dans la maladie”, explique Betsy Barnes, auteur principal et professeur. des instituts Feinstein.

“À mesure que des échantillons de patients seront disponibles, il sera important de déterminer si la présence de TNE est associée à la gravité de la maladie et aux caractéristiques cliniques particulières de COVID-19”, prévient-il.

Des effets dévastateurs

“Les réseaux ont été identifiés en 2004, mais de nombreux scientifiques n’en ont jamais entendu parler. La plupart des chercheurs du consortium ont travaillé dans des réseaux d’autres maladies, et lorsque nous avons commencé à entendre parler des symptômes des patients COVID-19, cela nous semblait familier », explique Mikala Egeblad, biologiste en oncologie au laboratoire de Cold Spring Harbor, auteur principal de l’article.

Jonathan Spicer, clinicien scientifique à l’IR-CUSM et professeur adjoint de chirurgie à l’Université McGill, est un chirurgien thoracique qui a été témoin des effets dévastateurs de l’infection au COVID-19: “Nous constatons chez ces patients de graves lésions pulmonaires connues sous le nom de ARDS, un autre problème grave causé par un excès de réseaux et observé dans les cas de grippe grave. ”

“De plus, leurs voies respiratoires sont souvent obstruées par un mucus épais et, contrairement à la plupart des infections pulmonaires graves, ces patients ont tendance à former de petits caillots dans tout le corps à un taux beaucoup plus élevé que la normale. Des TNE ont également été trouvés. dans le sang des patients atteints de septicémie ou de cancer “, se souvient Spicer.

Les chercheurs étudient si les TNE sont une caractéristique commune dans les cas de COVID-19, car, dans l’affirmative, il serait possible d’utiliser une nouvelle voie de traitement contre ce coronavirus, qui est déjà utilisé dans d’autres maladies causées par les TNE et neutrophiles, tels que la fibrose kystique, la goutte et la polyarthrite rhumatoïde, et qui peuvent atténuer l’activité NET chez les patients COVID-19 et réduire le besoin de ventilation mécanique invasive. EFEfuturo