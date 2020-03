Recommandations pour éviter la propagation du coronavirus à la maison

Compte tenu de la confirmation du premier cas de coronavirus dans le pays, l’Association médicale nicaraguayenne de pneumologie (ANINE) a rappelé les actions visant à une coexistence familiale sûre, ceci afin de réduire la probabilité d’infection.

En quittant la maison, ANINE recommande:

1- Mettez une chemise à manches longues, ne portez pas vos cheveux en vrac et évitez de porter des bracelets, des boucles d’oreilles ou des bagues.

2- Évitez les transports en commun. Si vous ne le pouvez pas, transportez des mouchoirs jetables et mettez-les sur le bout de vos doigts lorsque vous touchez des surfaces (chaises et tubes de préhension sur l’appareil).

3- Si vous amenez habituellement un animal de compagnie lors de votre voyage, essayez de ne pas frotter les surfaces non plus.

4- Si vous éternuez, faites-le toujours avec votre coude.

5- Si vous comptez effectuer un paiement en espèces, lorsque vous touchez l’argent, désinfectez-vous les mains immédiatement, en les lavant ou en appliquant du gel alcool.

6- Évitez de toucher votre visage et gardez la distance des autres personnes, environ deux mètres.

7- Ne saluez pas avec des baisers ou des câlins.

8- De retour chez vous:

9- Ne touchez à rien tant qu’il n’est pas désinfecté.

10- Changer les chaussures et les vêtements que vous portez et les mettre dans un sac puis les laver.

11- Si vous utilisez un sac, un sac à dos ou un sac à main, des clés et d’autres objets, mettez-les dans une boîte qui peut être en carton ou en plastique.

12- Il est recommandé de se baigner, mais sinon, de se laver toutes les zones de votre corps qui, selon vous, peuvent avoir été exposées à la contagion, en particulier vos mains.

13- Nettoyez votre téléphone portable et vos lunettes avec du savon et de l’eau ou de l’alcool.

14- Désinfectez les surfaces de tout ce que vous avez apporté de la rue à l’aide de gants qui doivent ensuite être jetés.

Lire: Achats compulsifs et pénurie de produits d’hygiène. Les Nicaraguayens sous hystérie collective pour coronavirus?

1- Être à la maison, les actions recommandées par ANINE sont les suivantes:

1- Dans la mesure du possible, dormez seul, mais lavez-vous les mains et demandez à votre compagnon de le faire aussi.

2- Essayez d’utiliser des toilettes individuelles et désinfectez-les.

3- Ne partagez pas les serviettes, les couverts ou les verres.

4- Nettoyez quotidiennement les surfaces de contact telles que les mains courantes et les poignées de porte et aérez constamment les pièces.

ANINE, qui partage constamment des informations sur les coronavirus sur les réseaux sociaux, explique à LA PRESSE qu’il est important d’identifier les signes et symptômes. Ce sont: fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, écoulement nasal, bouche et larmoiement; douleur musculaire, maux de tête sévères, malaise et diarrhée.

Le premier cas de coronavirus a été identifié à Wuhan, en Chine, et de là, il s’est propagé au reste du monde, déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce mercredi, le Nicaragua a confirmé son premier cas.