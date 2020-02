Record Klopp, Vinicius Stiletto, Doublet Ansu Fati, Bittersweet Mbappé | Sports

L’entraîneur allemand Jurgen Klopp. bâtisseur d’un Liverpool imparable, la victoire de Tottenham de Mourinho sur Manchester City par Pepe Guardiola, le jeune brésilien Vinicius, qui a cassé le derby en faveur du Real Madrid, le “ bébé ” Ansu Fati, avec son double à Barcelone, et Le Français Kylian Mbappe, qui a combiné le but avec dégoût dans le but du Paris Saint Germain, a mis le visage au jour du football dans les grandes ligues européennes.

KLOPP LE ‘DESTROZA RÉCORDS’, MOU IMPOSE LA GUARDIOLA