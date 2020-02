Red Eléctrica a gagné 718 millions en 2019, 1,9% de plus | Économie

Red Eléctrica a réalisé un bénéfice net de 718 millions d’euros en 2019, 1,9% de plus qu’un an plus tôt, tandis que son chiffre d’affaires total a augmenté de 3% et atteint 2 007 millions, selon les comptes présentés par le gestionnaire du système électrique au superviseur du marché boursier.

Au quatrième trimestre seulement, le chiffre d’affaires a augmenté de 10,8% (530 millions) et le résultat net de 2,7% (188,8 millions), grâce à la consolidation d’Hispasat dans les comptes depuis le 3 octobre.