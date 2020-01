Redpiso reçoit le prix du leadership dans le secteur immobilier et financier Comunidad de Madrid 2020 | Communiqués

Le groupe immobilier est reconnu pour sa trajectoire et sa consolidation sur le marché madrilène du logement d’occasion.

Le groupe immobilier Redpiso a été récompensé par le Leadership Award dans le secteur immobilier et financier de la Communauté de Madrid décerné par le journal La Razón. Manuel Fernández et Adrián Carreño, PDG et fondateurs de Redpiso, ont remis la distinction hier après-midi à Manuel Giménez, ministre de l’Économie, des Sciences, de la Compétitivité et de l’Emploi de la Communauté de Madrid, et Francisco Marhuenda, directeur de La Razón , dans un acte tenu au siège de la capitale nationale.

Avec le Prix du leadership dans le secteur immobilier et financier de la Communauté de Madrid, trois facteurs qui ont distingué une exécution commerciale de grande valeur au sein du groupe de franchises immobilières ont été valorisés: croissance, innovation, engagement et qualité.

En ce sens, la trajectoire de Redpiso à Madrid et dans le pays est remarquable: depuis sa création en 2006, la société a ouvert plus de 240 bureaux en Espagne, dont 80% dans la communauté. À cela s’ajoute l’ouverture d’un bureau à Montevideo (Uruguay), première étape d’une stratégie d’internationalisation à exécuter à moyen terme. Ces réalisations ont été possibles grâce à une grande équipe professionnelle qui compte aujourd’hui environ 2 000 consultants.

En outre, la société a renforcé en 2019 certaines des actions stratégiques dans lesquelles elle a investi ces dernières années. En matière de formation, Redpiso a développé son engagement au partage des connaissances et des expériences entre ses bureaux, tout en favorisant les rencontres entre ses collaborateurs et les dirigeants de parcours académique et professionnel reconnus. D’autre part, Redpiso a également concentré ses efforts sur l’amélioration de la qualité de ses services par le biais de nouvelles politiques d’audit interne et d’évaluation sectorielle et de réputation, ainsi que par la numérisation de ses processus à la recherche d’une plus grande efficacité. Dans le cadre de ces stratégies, le groupe cherche à se développer et à se positionner dans un avenir proche comme agent immobilier de référence, en plus d’étendre sa capacité d’internationalisation.

II Prix de la Communauté de Madrid

Les Prix de la Communauté autonome de Madrid de La Razón distinguent le talent, la qualification, l’effort, la créativité et l’ouverture des professionnels et des entreprises qui font du potentiel de la région une réalité.

À propos de Redpiso

Redpiso est une entreprise leader dans le secteur immobilier en Espagne. Fondée en 2006, elle est présente dans 19 provinces du pays à travers un réseau de plus de 240 bureaux et une équipe de plus de 2000 conseillers spécialisés. Il gère actuellement plus de 5 200 propriétés sur l’ensemble du territoire national.

Parmi ses services, la franchise immobilière propose l’intermédiation financière (DCredit), l’agence (RedTax), la certification énergétique, l’assistance juridique, les visites virtuelles et les systèmes de sécurité.