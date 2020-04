Réflexions sur la crise actuelle le jour de Qing Ming Jié

Il s’agit aujourd’hui de Qing Ming Jié (清明节) en Chine ou du Jour des morts, à peu près équivalent à l’El Día de Todos los Santos (la Toussaint) en Espagne. À cette date, les familles chinoises rendent hommage à leurs morts et à leurs ancêtres en visitant leurs tombes et en apportant de la nourriture à leurs proches ainsi qu’en brûlant beaucoup de faux papier-monnaie dans les cimetières afin de s’assurer que les morts ont suffisamment d’argent et de nourriture pour survivre dans l’au-delà.

Il y a déjà plus de 6000 décès dans le monde en raison du coronavirus et du dénombrement. Le taux de mortalité augmente de façon exponentielle au quotidien, notamment dans des pays comme l’Espagne et l’Italie, deux pays culturellement similaires et dans lesquels j’ai des liens familiaux.

Je n’ai pas l’intention d’analyser les statistiques relatives à Covid-19 dans cet article, ni de prédire sa trajectoire autour de la planète, mais je tiens à souligner et à signaler le comportement de nombreux humains dans cette pandémie. Par les humains, je ne parle pas d’individus, mais de certains groupes, de foules, de gens qui passent leur temps collés à leurs postes de télévision et des journalistes, en particulier, oui, de faux journalistes substituts responsables de toute l’hystérie et des ravages que nous voyons en ce moment dans notre société.

La peur est l’ennemi numéro un de l’âme: l’âme est ainsi étouffée, paralysée et étourdie par quelque chose qui ne peut pas comprendre, elle commence à se comporter sans être ni forme, créant le chaos. Pas le genre de chaos qui règne dans l’Univers, mais un chaos qui manque de tout: vide, sans sens ni direction, le type de force destructrice qui enterre l’éthique et l’esthétique humaines. Il suffit de regarder les consommateurs des pays les plus industrialisés entrer dans un grand supermarché, sortir un énorme chariot et le remplir de tonnes de papier hygiénique pour comprendre cela. Je n’ai jamais su que notre derrière était d’une telle importance. Est-ce ainsi que nous montrons notre respect aux morts ou à ceux qui vont mourir?

Personne ne sait avec certitude ce que nous vivons réellement ou ce que nous allons devoir vivre dans les semaines et les mois à venir. C’est précisément pourquoi, à l’heure actuelle, nous devons tout donner et oublier nos problèmes matérialistes. Combien de personnes ont déjà perdu leur emploi, leur entreprise ou même leurs proches? Je ne connais pas les chiffres mais je suis certain que le nombre est de l’ordre de centaines de milliers sinon de millions. Je me demande également d’où viendra mon prochain chèque de paie? Mais cela ne signifie pas que nous devons oublier notre famille ou nos amis, ou plus important encore, nous-mêmes.

Nous n’avons d’autre choix que d’affronter et de résister à la crise actuelle, à la soi-disant pandémie et aux changements sociaux et économiques à venir. Nous ne devons pas être vaincus par la panique car «La peur est le tueur d’esprit. La peur est la petite mort qui entraîne une effacement total. Je ferai face à la peur. Je lui permettrai de passer sur moi et à travers moi. Et quand elle sera passée, je tournerai l’œil intérieur pour voir son chemin, Là où la peur est partie, il n’y aura plus rien. Je resterai seul ». 1

Remarques:

Frank Herbert, Dune Chronicles and Dune, le film de David Lynch, 1984

Cet article est basé sur la publication du même auteur «Reflexiones en el día de Qing Ming Jié»