L’accord sur l’immigration étant pratiquement mort, la vieille inimitié entre la Grèce et la Turquie est à nouveau en plein essor et les migrants et les réfugiés qui aspirent à entrer en Europe sont devenus le jouet d’une guerre verbale entre les deux parties.

Depuis que la Turquie a déclaré les frontières ouvertes il y a neuf jours, le passage des gaz lacrymogènes au poste frontière de Kastaniés entre les forces de sécurité des deux pays est devenu quotidien.