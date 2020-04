Régimes amaigrissants: les aliments protéinés qu’ils recommandent pour perdre du poids et brûler les graisses

À de nombreuses reprises, nous recherchons comment brûler cette graisse que nous avons dans l’abdomen et dont nous ne pouvons nous débarrasser, peu importe combien nous faisons de l’exercice ou mangeons mieux. Beaucoup d’entre nous ont essayé de smoothies pour perdre du poids, réduire les graisses, purifier notre corps, bref, se sentir mieux. Pour cela nous proposons un smoothie aux fruits et un ingrédient qui passe souvent inaperçu et qui, en plus de la saveur, est bénéfique pour les reins et le système digestif, soulage les flatulences et les crampes et ce n’est autre que du persil.

Pour cela, nous aurons besoin d’un demi-melon, de deux concombres, de deux poires, du jus de deux citrons et d’environ 20 grammes de persil. De plus, nous utiliserons 250 millilitres d’eau pour mieux liquéfier tous les ingrédients. Il est également conseillé d’utiliser des graines de chia. Cette graine contient deux fois plus de protéines que tout autre type de graine similaire. Pour les utiliser, nous devons les laisser tremper pendant environ 20 minutes. On peut aussi les laisser toute la nuit et quand on les découvre on verra comment ils ont acquis une texture gélatineuse qui adoucira leur saveur. Ce smoothie nous aidera à perdre du poids facilement et rapidement et c’est aussi l’un des moins chers que nous pouvons faire dans notre propre maison et ainsi pouvoir perdre du poids facilement et sans faim. Ces types de shakes aident également à améliorer la peau et les cheveux en étant remplis de vitamines et d’antioxydants.

L’élaboration

Dans notre mixeur Nous commencerons par ajouter les deux concombres totalement pelés, les deux poires pelées, sans graines et en morceaux plus ou moins moyens. Nous couperons la moitié du melon pour qu’il entre sans problème dans le verre du mélangeur et nous le verserons également dans le mélangeur. Nous utiliserons entre 10 et 20 grammes de persil et le jus des deux citrons. Lorsque nous battons, nous devons nous assurer que le mélange est aussi liquéfié que nous le voulons. Quant au persil, plus nous l’utilisons, mieux ce sera pour les propriétés de notre smoothie, même s’il faut reconnaître que peut-être la saveur peut être très forte. Ce smoothie peut remplacer le petit-déjeuner ou le dîner, Vous ne pouvez pas abuser de ce type de boissons au point de les remplacer par un repas, le principal de la journée. Avec ces ingrédients, nous aurons environ un litre et demi de cette boisson. Il est préférable de le réfrigérer afin qu’il puisse être utilisé si nous ne l’avons pas terminé la première fois qu’il a été pris.

Ce smoothie aide à détoxifier le corps, brûler les graisses localisées et grâce aux propriétés du fruit, le persil et le chia feront même du bien à nos reins.

.