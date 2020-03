Régimes collectifs de retraite en Espagne: les minorités bien que plus rentables | Économie

Les régimes de retraite collectifs ou d’emploi, que les entreprises promeuvent pour leurs employés et que le gouvernement souhaite promouvoir, sont minoritaires en Espagne avec seulement 1,9 million de participants, bien qu’ils offrent plus de rentabilité que les régimes individuels beaucoup plus étendus.

À la fin de 2019, selon les données d’Inverco, il y avait 9,5 millions de régimes de retraite ouverts en Espagne: 7,5 millions de participants individuels, qui totalisent 79,850 millions d’investissements et 1,98 million de plans d’emploi, avec un capital de 35 170 millions d’euros.